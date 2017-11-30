Сушёный зелёный горох поможет сосудам

Этот рецепт мне достался от мамы, поможет он избежать разрушительных последствий атеросклероза.

Ведь это страшная болезнь: сосуды становятся хрупкими, возникают закупорки в разных местах кровеносной системы. Организм постепенно стареет и плохо справляется с жизненными функциями: у кого-то страдает память, у кого-то — сердце, у кого-то — все сразу. Наш семейный рецепт поможет этого не допустить. Надо запастись сушеным зеленым горошком. По мере надобности молоть его в кофемолке и принимать порошок по 1/2 чайн. ложки 3-4 раза в день до еды, запивая водой. Этим средством можно пользоваться постоянно, а можно курсами — месяц принимать, месяц делать перерыв. Порошок гороха улучшает питание клеток головного мозга, поэтому они меньше страдают от атеросклероза.

М. А. Королева, Ростовская обл.

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