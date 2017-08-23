Сейчас желудок меня не беспокоит

При гастрите с пониженной кислотностью мне помогло такое средство. Порезала на мелкие кусочки 0,5 кг листьев алоэ, разрезая их вдоль. Растопила по 0,5 кг сливочного масла и меда. Добавила в эту смесь алоэ, хорошо перемешала. Развела в воде 1/2 пачки какао до густоты сметаны и влила его в состав. Еще раз все тщательно перемешала. Массу выложила в кастрюлю и поставила томиться в слабо нагретую духовку на 3 часа. Обязательно следила, чтобы не подгорало. Затем достала кастрюлю из духовки, остудила смесь, выложила шумовкой алоэ. Смесь разлила по банкам и хранила в прохладном месте, но не в холодильнике. Принимала по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Лечилась так до тех пор, пока кислотность желудка не нормализовалась. Сейчас желудок меня не беспокоит.

О. В. Жданова, Ростовская обл.

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