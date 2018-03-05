«Ремонтируем» свои уши

Расскажу о своем опыте и дам советы тем, кто решится на «ремонт» ушей.

Не слушайте испуганных родственников

Первый раз я попыталась сделать отопластику 28 лет назад. Своим родственникам эту радостную новость сообщила, когда уже было назначено время операции. «Повредят тройничный нерв, и тебя перекосит», — сказала мама убедительно и запретила мне рисковать. Но я все-таки сделала операцию. Правда, плохо, что ближе к пенсии. Поскольку ни счастливая семейная жизнь, ни любимая работа не помогли мне избавиться от «комплекса Чебурашки». Ведь уже давно жила бы с нормальными ушами.

Не выбирайте хирурга только по рекомендациям знакомых

Принять решение об операции — только полдела. Самым сложным оказалось найти врача. Количество клиник, предлагающих свои услуги, ввело

в транс. Цена везде приблизительно одинаковая. Хирурги все до единого с многолетним опытом, заслуженные-­презаслуженные. Из ступора меня вывела подруга, которая исправила нос. Я отправилась к тому же доктору. Конечно, рекомендации знакомых — это важно. Однако, как я сейчас понимаю, этого недостаточно. Все-таки почитайте отзывы о клинике в форумах, поищите информацию о враче, обратите внимание на личные ощущения — доверяете этому хирургу или нет. Возможно, тогда вам удастся избежать тех неприятностей, с которыми я столкнулась.

Приготовьте деньги на дополнительные расходы

Согласитесь, обнаружить на кассе, что вещь дороже, чем указано на ценнике, неприятно. Так получилось у меня: врач назвал стоимость операции и забыл озвучить расходы на пред­операционные анализы, анестезию и медикаменты. В общем, на отопластику потребовалось больше денег, чем рассчитывала. Пришлось занимать. Так что сделайте заначку на непредвиденные расходы. Деньги также нужны, если восстановительный период затянется. Допустим, повязку придется носить 15 дней, а для этого требуются эластичные бинты, чтобы снизить компрессионное давление на хрящ, который должен привыкнуть к новому положению. Учитывая мой возраст, отек был сильным и, соответственно, проходил дольше.

Еще одна проблема: после первой операции одно ухо торчит сильнее другого. Это тоже вполне вероятно. В пластической хирургии сложно предсказать 100%-ный результат. Следовательно, с медицинской точки зрения это вполне нормально. К сожалению, врач заранее не предупредил о возможных осложнениях.

Не скрывайте операцию от близких родственников

Я боялась, что родственники снова начнут отговаривать, и в клинику отправилась по-тихому. Когда же пришло время возвращаться домой с перебинтованным лицом и жуткой слабостью от наркоза, у меня не было сил вызвать такси, а заказать машину до операции я просто-напросто забыла. Поэтому я начала из клиники звонить дочери и сбивчиво все объяснять. Сначала она перепугалась, потом обиделась, ну и, конечно, сразу примчалась за мной, убежав с работы. Операция есть операция. Мало ли что может случиться, а родные даже не знают, где ты.

Не рассчитывайте, что у вас все легко заживет

Врач обещал, что я вернусь на работу через 7, максимум 10 дней. Я безоговорочно поверила. Стоило быть менее наивной и дотошнее расспросить своего хирурга. В итоге реально появиться перед коллегами у меня получилось лишь через 15 дней. Первую неделю я отходила от наркоза. Мне невыносимо хотелось спать. Потом оказалось, что мои уши заживают как-то не так. И эластичную повязку, удерживающую их в новом положении, нужно носить круглые сутки не 7 дней, как обещал хирург, а все 15. В таком виде я не могла появиться на работе. Не хотелось отвечать на вопросы и слышать шушуканье за спиной. Пришлось выкручиваться, выдумывая жар и жуткую слабость.

Не надейтесь, что операция будет единственной

Об этом вообще никто не говорит. Все клиники обещают легкое избавление от лопоухости после первой же операции. Через 2 месяца, когда отеки сошли, оказалось, что одно ухо у меня торчит сильнее другого. Согласитесь, неприятно слышать от врача запоздалые объяснения, что это легко исправляется повторной операцией, да и вообще все люди несимметричные. Так что вскоре мне сделали коррекцию. После нее я еще раз прошла через все «прелести» восстановительного периода.

На этом мои хождения по мукам отопластики завершились. Кстати, я быстро забыла, как это — прикрывать волосами торчащие уши.

Ольга, Омская обл.