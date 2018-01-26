После женитьбы чувствовал себя одиноким холостяком

Когда мы с Аней познакомились, она была коммуникабельная и отзывчивая. Когда этот «клад» стал моим, умиление постепенно стало проходить. Потому что брак ничего не изменил в Аниной жизни. Все ее подруги остались при ней. В любой момент Аня могла сорваться и броситься на помощь. Я не против подруг. И уж, конечно, не против помощи кому-то. Но если женщина вышла замуж, на первое место у нее все-таки встает семья и супруг. А я постоянно чувствовал себя одиноким холостяком. Ужин готовить, ходить со мной в кино, да просто разговаривать — на это у жены просто не хватало времени. Мы развелись после того, как Аня уехала с курорта, где мы отмечали годовщину свадьбы. У лучшей подруги умер старый пес, и она просто не могла оставаться одна с таким горем. Поэтому в одиночестве остался я — «соломенный муж»…

Антон, Екатеринбург

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Травы от рака

Конечно, традиционного лечения они не заменят, но облегчат течение болезни. Рекомендуем рецепты народной медицины.

В груди не все в порядке

Паниковать не стоит, но и легкомысленно относиться к мастопатии тоже неправильно, тем более что от ее симптомов не так уж сложно избавиться.  Носите удобное бельеБезжалостно выбрасываем бюстгальтеры, которые натирают, сдавливают грудь, колются «косточками».
Когда айва приносит пользу

Когда айва приносит пользу

Плоды айвы — мочегонное, вяжущее, антисептическое, кровоостанавливающее средство. Семена обладают противовоспалительным действием.

Учимся жить без запоров

Диагноз долихосигма поставили после колоноскопии. Запоры начались постепенно:

От аритмии помогут дрожжи

Смешайте 4 части подсолнечного масла, 2 части меда, 1 часть лимонного сока. Принимайте по 1 чайн.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2018 ·   Войти Наверх