После женитьбы чувствовал себя одиноким холостяком

Когда мы с Аней познакомились, она была коммуникабельная и отзывчивая. Когда этот «клад» стал моим, умиление постепенно стало проходить. Потому что брак ничего не изменил в Аниной жизни. Все ее подруги остались при ней. В любой момент Аня могла сорваться и броситься на помощь. Я не против подруг. И уж, конечно, не против помощи кому-то. Но если женщина вышла замуж, на первое место у нее все-таки встает семья и супруг. А я постоянно чувствовал себя одиноким холостяком. Ужин готовить, ходить со мной в кино, да просто разговаривать — на это у жены просто не хватало времени. Мы развелись после того, как Аня уехала с курорта, где мы отмечали годовщину свадьбы. У лучшей подруги умер старый пес, и она просто не могла оставаться одна с таким горем. Поэтому в одиночестве остался я — «соломенный муж»…

Антон, Екатеринбург