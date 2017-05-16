После того, как переболел гриппом, стал хуже слышать

Обратился к лору, он сказал, что такое случается после гриппа у людей в возрасте. Прописал таблетки, но я решил сначала полечиться свеклой. И стал делать компрессы: 100 г мелко натертой сырой свеклы смешивал с 1 стаканом воды и 1 ст. ложкой меда. Ставил на огонь, доводил до кипения и держал на маленьком огне 20 минут. Потом остужал до терпимой температуры, выкладывал массу на ткань с вырезом для уха и делал компресс. Держал его в течение часа. Процедуру проводил ежедневно. Одновременно закапывал 3 раза в день подогретое растительное масло. Капал по 7 капель в каждое ухо, закрывал ваткой. Надевал теплую шапку и ходил так несколько часов. После недели такого лечения слух начал восстанавливаться. Прошло 2 месяца, сейчас слышу даже лучше, чем до болезни.

И. Н. Ермилов, Липецкая обл.

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