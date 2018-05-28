После несчастной любви волосы выпадали «пятачками»

Обратилась к врачам, прошла обследования, пила цинксодержащие препараты, но зря. И вот случайно узнала рецепт от облысения.

О дна женщина делала мазь из чеснока и грецкого ореха. Я добавила еще корень лопуха, ведь он считается лучшим средством для роста волос. Мазь готовила так: 1 стакан очищенного чеснока и 1 стакан очищенных грецких орехов пропускала через мясорубку. Добавляла 3 ст. ложки корней лопуха, перемолотых в муку. В мази не должно быть комочков. Хранила ее в холодильнике, в тепле она прокисает. Ежедневно (лучше на ночь) втирала 1-2 ст. ложки мази в кожу головы, оборачивала целлофаном, укутывала полотенцем — и так до утра. Голову утром мыла детским или дегтярным мылом, но не шампунем. Через месяц все прошло. Обязательное условие, иначе не будет эффекта, — волосы надо все время стричь под ноль.

И. Кондакова, Владивосток