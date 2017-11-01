Печень будет в порядке, если пить чай из шиповника

Чтобы поддержать работу печени, пейте чай из шиповника. А еще для себя и мужа я готовлю такой напиток. Смешиваю по 1/2 чайн. ложки растолченных в ступке семян фенхеля и тмина, измельченной сухой мяты или цветков бессмертника. Заливаю смесь 1,5 стакана кипятка, настаиваю 40 минут, процеживаю. Принимаем мы этот настой по 1/2 стакана за 30 минут до еды. А когда съедим что-нибудь жирное, острое, пересоленное и правый бок начинает болеть, тогда помогают цикорий или крапива. Беру 4 ст. ложки травы, заливаю 1 л воды, кипячу 7 минут, настаиваю 1 час. Добавляю в напиток 1 ст. ложку яблочного уксуса и 3 ст. ложки меда. Пьем по 1/2 стакана 3-4 раза в день через 1,5 часа после еды. Ну а если случилось перебрать спиртного, мой муж на другой день принимает по 1 чайн. ложке толченых корней одуванчика или измельченных семян расторопши, запивая водой, 3 раза в день за 30 минут до еды. Неприятные симптомы похмелья снимаются, и он нормально себя чувствует.

И. Н. Медведева, Пермский край

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