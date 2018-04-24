От любой напасти — чеснок на масле

Если появляется сильный кашель, на ночь, лежа в постели, беру в рот 1 чайн. ложку целебного снадобья, но не глотаю. Масло само растекается во рту. Утром вместе с кашлем хорошо отходит мокрота, дыхательные пути очищаются. Принимаю чесночное масло до полного выздоровления.

От кашля, насморка и геморроя среднюю неочищенную головку чеснока с хвостиком заливаю в эмалированной литровой кружке 100 мл рафинированного подсолнечного масла (чтобы не пенилось). Накрываю крышкой и ставлю на маленький огонь. Кипячу до тех пор, пока чеснок не обуглится. Количество масла в процессе приготовления уменьшится. То, что остается, после охлаждения сливаю в стакан. Туда же измельчаю сгоревшую головку чеснока — получается масло с запахом угля. Оно-то и есть то самое универсальное лечебное средство.

При насморке утром смачиваю в этом масле ватные тампоны и закладываю в нос. Пока умываюсь, одеваюсь, нос полностью очищается от слизи.
Этим же маслом я вылечила геморрой в запущенной форме. Смазывала на ночь шишки до тех пор, пока они полностью не исчезли. На это ушел месяц. Потом еще какое-то время вводила на ночь тампоны, смоченные в лечебном масле, для закрепления успеха и профилактики рецидива болезни.

Л. Бочкина, Ивановская обл.

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