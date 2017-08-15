Лет 15 назад врачи поставили мне диагноз остеохондроз шейного отдела позвоночника. Очень болела спина, скрипела шея. Таблетки и уколы лишь на время снимали боль. Тогда я решила лечиться рецептами народной медицины и нашла отличное средство. В сентябре накопала корней лопуха (можно это сделать и летом), промыла, очистила от пленки и пропустила через мясорубку. Массой наполовину наполнила литровую банку, доверху залила водкой, плотно закрыла и поставила на неделю в темное место. С настойкой на ночь делала компрессы на позвоночник: смачивала в ней хлопчатобумажную салфетку, прикладывала к больному месту, сверху — полиэтиленовую пленку и крепко обвязывала полотенцем и теплым платком. Хватает 6-8 компрессов — и боли в шее и позвоночнике проходят надолго.
И. Н. Коломийцева, Архангельская обл.