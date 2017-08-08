Облепиховое масло избавило от язвы и пародонтоза

Лет десять не мог избавиться от застарелой язвы двенадцатиперстной кишки. Мучился от постоянных болей вверху живота, изжоги и отрыжки. Помог мне приятель, который посоветовал пить облепиховое масло — по 1 десертной ложке за 40 минут до еды 3 раза в день. Принимал его в точности, как рекомендовал знакомый, — набирал в рот масло, 1-2 минуты держал и только после этого глотал. Несколько первых дней после приема появлялась небольшая «масляная» отрыжка и тяжесть под ложечкой, но они быстро прошли.

Лечился я так в течение месяца, тщательно соблюдая положенную при язве диету. А через месяц пошел к врачу и убедился, что язва полностью зарубцевалась и с тех пор уже 3 года меня совершенно не беспокоит. Кстати, теперь у меня практически исчез пародонтоз и не воспаляются десны.

Д. Г. Абрамов, Московская обл.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Холестерин снизится благодаря овсяным зёрнам

На 1 литр воды понадобится стакан овса. Просейте зерно через дуршлаг, промойте, заварите в термосе на ночь.
Теперь от язвы не осталось и следа

Теперь от язвы не осталось и следа

В 30 лет я попала в больницу с язвой 12-перстной кишки. Лечилась почти два месяца.

Какое у вас давление

Будущая мамочка должна ежедневно следить за его показателями — от этого зависит ее самочувствие и здоровье ребенка! Из двух золГормональная перестройка в первые месяцы неизбежно влияет на сосуды будущей мамочки.

Привкус во рту

Чаще всего металлический привкус во рту появляется, когда кровоточат десны. Ведь кровь нередко имеет «железный» привкус.

Жертвы туберкулеза

Один больной может заразить за год как минимум пятьдесят здоровых людей. В России ежегодно среди умерших от инфекционных болезней 50% – жертвы туберкулеза.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх