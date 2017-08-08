Облепиховое масло избавило от язвы и пародонтоза

Лет десять не мог избавиться от застарелой язвы двенадцатиперстной кишки. Мучился от постоянных болей вверху живота, изжоги и отрыжки. Помог мне приятель, который посоветовал пить облепиховое масло — по 1 десертной ложке за 40 минут до еды 3 раза в день. Принимал его в точности, как рекомендовал знакомый, — набирал в рот масло, 1-2 минуты держал и только после этого глотал. Несколько первых дней после приема появлялась небольшая «масляная» отрыжка и тяжесть под ложечкой, но они быстро прошли.

Лечился я так в течение месяца, тщательно соблюдая положенную при язве диету. А через месяц пошел к врачу и убедился, что язва полностью зарубцевалась и с тех пор уже 3 года меня совершенно не беспокоит. Кстати, теперь у меня практически исчез пародонтоз и не воспаляются десны.

Д. Г. Абрамов, Московская обл.