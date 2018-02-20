Не зря девясилу приписывают девять сил…

Мне пришлось на собственном опыте убедиться, что не зря этому растению приписывают девять сил. Обнаружили у меня кисту на почке. Врачи предложили сделать операцию, но я решила сначала испробовать народные средства. В 3-литровую банку насыпала 3 аптечные пачки корня девясила (150 г). Развела в чуть теплой кипяченой воде 2 ст. ложки сахара и 1 ст. ложку сухих дрожжей. Залила раствором доверху банку с девясилом, закрыла и поставила в темное прохладное место на 2 дня. Процедила и пила настой по 0,5 стакана 3 раза в день после еды, пока смесь не закончилась. Потом сделала перерыв на 20 дней и повторила. Всего провела 3 курса. Операцию делать не пришлось — при очередном обследовании кисту не обнаружили.

Р. Михайлова, Московская обл.

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