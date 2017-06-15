Мускатный орех зарубцевал язву желудка

Предлагаю рецепт, который помогает зарубцевать язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Измельчите в кофемолке 4 мускатных ореха в мелкий порошок. Залейте его 0,5 л хорошей водки в бутылке из темного стекла, закупорьте и настаивайте 10 дней в теплом месте. Можно оставить в кухне, лучше — в шкафу. Взбалтывайте содержимое утром и вечером. Через 10 дней настойка готова. Принимайте ее по 1 ст. ложке 3 раза в день натощак. После приема сразу съешьте 1 чайн. ложку (без верха) меда или выпейте взболтанное свежее сырое яйцо. Через 3 часа можно поесть. С утра желательно принять средство пораньше, чтобы потом не мучиться от голода. По мере того как настойку будете допивать, приготовьте новую, чтобы у лекарства в запасе было 10 дней для настаивания. Курс лечения — 1 месяц, затем сделайте перерыв на 10 дней и снова повторите. Всего потребуется 3-4 месяца.

Т. И. Пушкарева, Ставропольский край