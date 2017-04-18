Море успокаивает меня лучше лекарств

Когда я отдыхаю на море, то всегда загораю, лежа близко к воде. А гуляю по берегу, чтобы слышать шум ветра и шелест волн, рокот прибоя и крики чаек. Эти звуки меня успокаивают и расслабляют лучше любых лекарств. Поэтому приобрела аудиозапись морского прибоя и теперь включаю ее каждый раз, когда мне нужно снять стресс. Я сажусь или ложусь, закрываю глаза и слушаю плеск морской воды, мелодичный шум волн, которые бьются о берег и перекатывают по нему гальку. И представляю, будто опять лежу на морском берегу под солнечными лучами. Надо мной парят альбатросы, а вдали плещутся дельфины… Через 15-20 минут, даже если перед этим сильно нервничала и поднялось давление, оно нормализуется, перестает болеть голова. Я успокаиваюсь.

Н. В. Малова, Красноярский край