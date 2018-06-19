Мой кот Васька лучше всякого мужика

После развода личная жизнь так и не сложилась. Обзавелась котиками — всех на улице подобрала. Рыжего Ваську отбила у своры собак. Серого Ослика нашла в подъезде, а черно-белый Тимоша сам ко мне в квартиру просочился. Сдружились все мигом. Иногда думаю, что они лучше любого мужа. Ослик меня лечит, ложась на больное место. Тимоша следит за порядком в доме. Васька дома особо не сидит, любит на улице покрутиться, зато самый игривый, не дает мне засидеться.

Честно скажу, выбрала бы я Ваську себе в пару. Он прямо мужик-мужик, к нему бы меня точно потянуло. Но никогда не лишу ласки и Ослика с Тимошей. Вообще не представляю жизни без них. Скрашивают будни, одиночество. Держусь ради них на этом свете.

Арина, Костромская обл.