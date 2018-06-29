Мне удалось избавить мужа от солей в суставах

Прочитала, что рис выводит из суставов лишние соли. Но чего мне стоило убедить мужа утром съедать порцию вымоченного риса и после этого 4 часа не есть и не пить! Это нужно было делать 40 дней подряд, но мы и это сделали. А поскольку муж стал постепенно худеть и лучше себя чувствовать, то ему ничего не оставалось делать, как смиренно продолжать лечение. Следующий этап лечения был приятнее.

Каждый год, как только созревают подсолнухи, запасаюсь их корнями. Мою, сушу и готовлю отвар: 1 ст. ложку измельченных корней заливаю 0,5 л воды, варю 10 минут и процеживаю. Мы с мужем пьем маленькими глотками в течение дня. В этом отваре почти каждый день муж парил больные ноги.

Пришлось и питание пересмотреть: никакого пива, виноградного вина, из мяса только иногда отварная говядина. Когда боль меньше стала мучить мужа, он сожалел, что раньше был таким несговорчивым. Для меня это было лучшей благодарностью. Теперь суставы, если и болят, то уже намного легче справиться с приступом, потому что он не затягивается надолго. Кстати, когда подсолнух цветет, я собираю длинные желтые лепестки, готовлю из них чай и пью. Он возвращает вкус к жизни и аппетит. Просто завариваю их кипятком. Никаких побочных действий у него нет.

Т. А. Глинкина, пос. Шуберское, Воронежская обл.