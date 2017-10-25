Лучшая каша для желудка — льняная

Когда у моего мужа обнаружили язву желудка, мне пришлось строго следить за его диетой. Старалась готовить только полезные блюда. Как-то наткнулась на рецепт, о котором никогда не слышала, — каша изо льна. Решила попробовать и обнаружила, что кашка получается очень даже ничего. А главное, что для желудка она просто как оживляющий бальзам. Лен не только защищает его стенки от кислоты, но помогает язве быстрее заживать, обновляет слизистую. Кашу можно готовить и на воде, и на молоке. Смешиваю 1/2 стакана самых мелких овсяных хлопьев и 2 ст. ложки семян льна. Заливаю кипятком или молоком (примерно 2 стакана) — мужу больше нравится жидкая каша. Довожу до кипения, убавляю огонь до минимума и томлю под крышкой 10-15 минут. Снимаю, добавляю 1 ст. ложку меда, 2 ст. ложки измельченных чернослива и орехов, немного солю. Заворачиваю в шерстяное одеяло и даю постоять еще 20 минут. Кашу можно есть в теплом виде (не горячей), чтобы не раздражать желудок, на завтрак или на ужин.

И. В. Бронникова, Тульская обл.

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