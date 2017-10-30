Лекарство от грусти из трав

Когда мне бывает не по себе от печальных мыслей, воспоминаний или просто плохое настроение, помогает мое «лекарство от грусти». Это смешанные в равных частях семена аниса, укропа, тмина и кориандра. Стеклянная банка с этой смесью всегда стоит у меня в кухонном шкафу на всякий случай. При необходимости готовлю из нее настой. Заливаю 1 ст. ложку сбора 2 стаканами кипятка, настаиваю 30-40 минут. Процеживаю и пью по 1/2 стакана 2-3 раза в день в промежутках между едой. Этот рецепт помогает не только вернуть хорошее настроение, но и привести в норму пищеварение. Да и побочных действий у него нет.

В. К. Зубкова, Красноярский край