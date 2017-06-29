Лекарство от ангины из чеснока, уксуса и мёда

В нашей семье хранится рецепт от ангины и боли в горле. Мы живем на Дальнем Востоке. Уберечься от простуд и ангин тяжело. Но ведь люди везде болеют. Думаю, наш рецепт пригодится и в других семьях. Мы лечимся чесноком и медом с яблочным уксусом. Берем 8 больших зубчиков чеснока, мелко рубим ножом или давим через чесночницу. В эту массу добавляем 8 чайн. ложек 9%-ного яблочного уксуса. Перемешиваем, затем переливаем в стеклянную банку, плотно закрываем крышкой и настаиваем ночь. Утром в смесь добавляем 3 ст. ложки жидкого меда. Если мед засахаренный, его надо подогреть на водяной бане, не доводя до кипения. Перемешиваем — лекарство от ангины готово. Принимаем по 2 чайн. ложки утром, натощак, и вечером, перед сном. Смесь надо держать во рту минуты 2-3, потом мелкими глотками проглотить. Через 10 минут можно запить.
А. В. Шмаков, Владивосток