Лекарство от ангины из чеснока, уксуса и мёда

Организм подростков – штука тонкая, и любое изменение распорядка жизни может стать для них стрессом. Тем более когда усиливаются нагрузки и ограничивается свобода.Август – самый напряженный для сердечников месяц, особенно для тех, кто перенес инфаркт. Как правило, такие люди начинают вести малоподвижный образ жизни, боятся выходить из дома, несправедливо обижаются на домашних за то, что те не слишком считаются с их тяжелым состоянием.Моей дочке 13 лет. С ней невозможно нормально общаться.Может показаться странным, но при появлении этого симптома чаще всего глаза cовсем ни при чем, виноваты другие органы. Мушки перед глазами бывают и у вполне здоровых людей, например, после сна или чересчур долгого пребывания в темном помещении.Как сделать пребывание в больнице более комфортным? Приятные мелочи (пакетик с любимым вкусным чаем или пара книжек) способны поднять настроение и отвлечь от грустных мыслей.