Лечу суставы настойкой райских яблок

Пишу для тех, кого замучили боли в ногах. Этой настойкой спасается от артрита на руках и ногах моя свекровь. У нее всегда имеется настойка райских яблок на спирту. Когда начинаются обострения, свекровь натирает больные ноги, суставы и пальцы. Затем утепляет ноги, и боли проходят, причем быстро. По ее словам, если бы раньше знала о райском яблоке, то не запустила бы артрит. Лично я использую настойку, когда на губе только начинает проявлять себя герпес. Прижгла болячку, и на следующий день не осталось и следа. Настойку приготовить просто. Надо просушить яблоки. Заполнить стеклянную емкость на 3/4 и залить спиртом или водкой. Настаивать две недели в темном месте. Потом можно использовать.

Г. В. Приходько, Краснодарский край