Кровь разжижаю настоем из яблок и зелёного чая

Когда стала быстро утомляться, появилась сонливость днем, раздражительность, обратилась к врачу и сдала анализы. Оказалось, что у меня вязкая кровь. Подруга поделилась рецептом для разжижения крови. Возьмите 3 средних кисло-сладких яблока с кожурой, 2 ст. ложки листового зеленого чая без добавок, 1 ст. ложку меда. Яблоки нарежьте тонкими дольками вместе с кожурой, положите в большой термос (на 1,5-2 л). Туда же насыпьте зеленый чай и добавьте мед. Залейте чуть остывшим кипятком и настаивайте 3 часа. Сделать это желательно рано утром, потому что настой надо выпить в течение дня. На следующий день приготовьте свежий. Курс лечения — минимум 1 неделя. Не забывайте проверять уровень протромбина, сдавая анализ крови.
И. Н. Матвеева, Курган