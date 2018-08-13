Компрессы делаю на ночь, пока не пройдут боли в спине

Я уже давно на пенсии. Меня, как и многих в моем возрасте, беспокоит остеохондроз. Компрессы делаю на ночь, пока не пройдут боли в спинеЯ готовлю настойку корня лопуха — она быстро снимает боль. В мае или сентябре выкапываю корни лопуха (2-летнего), так как именно в то время корни сохраняют целебную силу. Промываю, очищаю от пленки и пропускаю через мясорубку. Укладываю в литровую банку и доверху заливаю водкой (корней должно быть полбанки). Плотно закрываю и ставлю на неделю в темное место. Настойку использую для компрессов на позвоночник — смачиваю в ней сложенную в несколько слоев марлю и прикладываю к больному месту. Сверху прикрываю полиэтиленом, обвязываю полотенцем и теплым платком. Компрессы делаю на ночь, пока не пройдут боли в позвоночнике. Мне хватило 5 сеансов, и боль ушла надолго. Эта же настойка лечит больные колени.

И. Н. Головков, Ростовская обл.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Волдыри подсохли, Прошёл зуд, и ладони очистились

Спешу поделиться отличным рецептом, испытанным на себе. Лечила гнойное воспаление кожи стоп (пиодермию), осложненное микозом.
После того, как переболел гриппом, стал хуже слышать

После того, как переболел гриппом, стал хуже слышать

Обратился к лору, он сказал, что такое случается после гриппа у людей в возрасте. Прописал таблетки, но я решил сначала полечиться свеклой.
Уйди, бессонница!

Уйди, бессонница!

Чтобы восстановить силы, нужен полноценный сон. иногда погрузиться в мир грез никак не удается…Ложась в постель, не мучайте себя анализом своих поступков и планами дальнейших действий.

Изжога

Как защитить желудок от кислотной агрессии. В груди словно ком стоит и жжет.

Боль в стопе

Болят ступни, и боль постоянно усиливается в течение дня. Вы не можете носить обувь, а первые 3-4 шага с утра просто убивают вас… Болезненное жжение ступней может быть признаком плохой циркуляции крови, ущемленного нерва, диабета, анемии, болезней щитовидной железы.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2018 ·   Войти Наверх