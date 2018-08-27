Компрессы делаю на ночь, пока не пройдут боли в спине

Я уже давно на пенсии. Меня, как и многих в моем возрасте, беспокоит остеохондроз. Я готовлю настойку корня лопуха — она быстро снимает боль. В мае или сентябре выкапываю корни лопуха (2-летнего), так как именно в то время корни сохраняют целебную силу. Промываю, очищаю от пленки и пропускаю через мясорубку. Укладываю в литровую банку и доверху заливаю водкой (корней должно быть полбанки). Плотно закрываю и ставлю на неделю в темное место. Настойку использую для компрессов на позвоночник — смачиваю в ней сложенную в несколько слоев марлю и прикладываю к больному месту. Сверху прикрываю полиэтиленом, обвязываю полотенцем и теплым платком. Компрессы делаю на ночь, пока не пройдут боли в позвоночнике. Мне хватило 5 сеансов, и боль ушла надолго. Эта же настойка лечит больные колени.

И. Н. Головков, Ростовская обл.