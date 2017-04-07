«Когда я ем, вода должен бижат!..»

Осенью у многих людей появляются боли в спине и в суставах. как пережить этот непростой период.Людям, страдающим этой болезнью, не позавидуешь: зуд, боль, отечность век и конъюнктивы.Праздничный марафон даже здоровым людям выдержать нелегко. Хотя врачи считают, что здоровых людей нет — есть просто недообследованные.С тех пор как придумали замороженные овощные смеси, гарниры на наших столах стали разнообразнее, да и овощи можно есть круглый год независимо от сезона. Исследования показали, что замороженные продукты часто содержат даже больше питательных веществ и витаминов, чем свежие.У вас будет больше шансов на успех, если вы поможете своему организму. Как?