Дед наш лежит в стационаре. Прихожу к нему, чтобы покормить домашней едой. Ходячим больным разрешено есть в столовой то, что приносят родственники. Заходим в столовую, там сидит семья восточных людей, пришедших в гости к своему больному деду. Мужчины в тюбетейках, женщины в национальных костюмах. Столик накрыт скатертью, на нем стопка лепешек, виноград и что-то лежит в судках. Около столика — раковина-рукомойник, из крана хлещет холодная вода. Подхожу, закрываю кран. Аксакал возмущенно восклицает: «Зачэм?» Отвечаю, что, наверное, кто-нибудь из больных забыл закрыть. Дед принимает очень важный, даже напыщенный вид и говорит: «Когда я ем, вода должен бижат!» Видно, у водопада жил где-то у себя в горах Копетдага.
С. Егорова, Туркменистан