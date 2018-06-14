Как начало зудеть всё тело!

Видимо, аллергия на шампунь…

Я работала ветфельдшером. Всех молодых животных, а также птиц от поноса лечила слабым раствором марганцовки. Раны тоже заживляла с ее помощью, а также присыпкой расторопши. А в прошлом году открыла для себя еще одно полезное свойство марганцовки. Помылась я в бане с новым шампунем и новым мылом, ополоснулась водой, обсохла. И тут как начала зудеть кожа! Все тело! Видимо, была аллергия на шампунь или мыло. Не знала, куда деться! А у меня всегда на полке стоит бутылочка с раствором марганцовки. Я не стала тревожить своих родных. В широкий бинт длиной 1,5 м вшила кусок ваты. Смочила в крепком растворе марганцовки и начала обтирать тело, как мочалкой: спину, бока. Процедуру за день сделала 4 раза — и зуд утих. Спала как убитая — марганцовка помогла!

Т. М. Безъязыкова, с. Новая Жизнь, Казахстан

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