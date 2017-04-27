Горло болело по любому поводу

Я долго страдала хроническим фарингитом. Горло болело часто и по любому поводу. Однажды в таком состоянии я поехала к своей тете Наташе. А она за два дня поставила меня на ноги. Вот ее рецепт: взяла по 1 ст. ложке шалфея, эвкалипта и одной из перечисленных трав на выбор: подорожник, ромашка, цветы календулы, липовый цвет, мята, мать-и-мачеха или чабрец. Залила 0,5 л воды, кипятила 15 минут (можно залить кипятком в термосе). В готовое горячее снадобье положила 1 ст. ложку меда и на кончике ножа кристаллики лимонной кислоты (но не лимонный сок). Этим составом я полоскала горло и делала несколько глотков. Через 3-4 процедуры боль прошла. С тех пор неоднократно использовала этот рецепт. Зимой перестала кутать горло, ем холодную пищу и мороженое в любое время года.

О. Ефремова, Тверская обл.

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