Глаза в глаза не всегда к добру

Часто думаю о том, что между некоторыми людьми, даже незнакомыми, существует тесная связь. А все потому, что со мной было несколько таких случаев.

Когда общалась с одной знакомой по мобильному телефону, зарядка очень быстро оказывалась на нуле, аккумулятор садился. И нельзя сказать, что мы болтали часами — минут пятнадцать, а порой — всего пару минут. Потом произошла неприятная история. Мы с этой знакомой не поняли друг друга и прекратили общаться. И я заметила, что моя слабая батарейка теперь ведет себя нормально. Хотя общаюсь по телефону много, он так стремительно больше не разряжается. Просто невероятно! И вот что еще я всегда замечала за бывшей подругой: в основном она звонила перед какими-нибудь важными для нее делами и свои неуверенность и страх выплескивала на меня, чтобы получить поддержку, зарядиться энергией. Если у нее все получалось, она не перезванивала. Об этом я узнавала от нее только через несколько дней.

А вот другая история. Несколько лет подряд я покупала лаваши в одном и том же проверенном месте. Уж очень вкусные они там были! Продавала их пожилая женщина с добрыми глазами. Почему-то она всегда уступала мне в цене. А я, наоборот, старалась дать больше денег. Женщина казалась мне настолько приятной, что просто не было слов! Всегда встречала меня как родную, говорила, что я самая красивая покупательница. Восхищенно оценивала мою одежду, но без злобы и зависти, я это видела по глазам. Все продавщицы, лишь завидев меня издалека, сразу начинали ей говорить: «Смотри, твоя красавица пришла!» Та продавщица общалась со мной от души, и мы даже почти подружились на этой лавашной почве. А потом она пропала. Я спрашивала, куда делась эта замечательная женщина, что с ней случилось. Все отвечали, что болеет. Никто толком не знал подробностей. Ее так долго не было, что я уже перестала приходить туда.

С тех пор прошло года три. И вот случайно проходила мимо того места и снова увидела ту женщину. Удивилась встрече, обрадовалась как родному человеку! Она сильно постарела. Говорили обо всем, но… Я осознала это не сразу: при разговоре мы пристально смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. Честно скажу, со мной такое произошло впервые в жизни.

И вот вернулась домой, затеяла уборку и тут же чувствую: со мной что-то не так. Стала мыть окно и вдруг свалилась с табурета. На ровном месте левая нога предательски поехала, и я полетела вниз. Отбила левый локоть, правое колено, со всей дури ударилась головой о дверцу шифоньера с зеркалом. На голове вздулась огромная шишка. Как не разбилось зеркало — ума не приложу, даже шуруп вылетел, а соседняя дверца провисла. А я лежу на полу и ничего не могу понять. Если бы зеркало разбилось, то в лицо полетели бы осколки и точно меня изуродовали бы. Такое чувство, что меня сам Бог уберег. Полежала с минутку и встала на обе ноги. Понимаю, что это моя вина. Это я не могла «отлипнуть» от глаз той женщины и стояла как завороженная. Просто впивалась в нее глазами. Зачем? Так же делать нельзя, я ведь никогда-никогда так не делала! Теперь думаю, что с помощью этих гляделок невольно что-то забрала у продавщицы. И это что-то — далеко не самое лучшее.

Светлана, Липецкая обл.