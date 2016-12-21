Гинеколог сказал, надо пить молоко…

У меня беременность 3 месяца. Гинеколог говорит: чтобы компенсировать недостаток кальция, надо пить молоко. А я его терпеть не могу. Обязательно ли беременным включать молоко в свой рацион?

Ольга, Новосибирск

Нет ни одного пищевого продукта, употребление которого во время беременности было бы обязательным. Цельное молоко полезно, оно богато кальцием (в стакане — примерно 300 мг) и животным белком. Другое дело, что большую часть молока, продающегося в наших магазинах, вряд ли можно назвать совсем уж натуральным продуктом. Ведь оно производится из сухого порошка и проходит обработку, увеличивающую срок его хранения чуть ли не на целый год. Что касается парного молока, то беременным женщинам нежелательно пить его некипяченым из-за опасности подцепить желудоч­но-кишечную инфекцию. Кстати, употребление натурального молока при беременности вызывает расстройство желудка. А главное — не полезно все, что человек ест и пьет через силу. Впрочем, можно попробовать превратить нелюбимое молоко во вкусное и полезное блюдо. Например, взбить его в блендере с бананом или клубникой. Теплое молоко с ложкой меда, выпитое на ночь, способствует хорошему сну. Как бы то ни было, питательная ценность молока сильно преувеличена. Поэтому если молоко «не лезет», то и не нужно!

А. С. Шальнева, гинеколог, врач высшей категории