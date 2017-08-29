Давление не скачет и бодрости хоть отбавляй!

Хочу поделиться рецептом лечебной настойки для пожилых людей. Смешайте по 100 г листьев смородины, вишни, малины и черноплодной (можно и красной) рябины. Залейте 1,5 л воды и варите 10 минут. Настаивайте сутки, затем процедите, добавьте 1 кг сахара и варите еще 4 минуты. Всыпьте 1 ст. ложку лимонной кислоты и подержите на огне еще минуту. Остудите, влейте 1,5-2 бутылки водки (можно самогона) и настаивайте 2-3 недели. Получается полезный, ароматный и приятный на вкус ликер. Я балую себя им, когда устану или просто почувствую недомогание. Приму 50 г — больше не надо: может разболеться голова. Зато как хорошо себя чувствую! Давление не прыгает, как раньше, а бодрости хоть отбавляй!

Н. Н. Прудникова, Краснодарский край

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