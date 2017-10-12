«Да не обижайтесь, женщина! Я пошутила…»

Приехала из своей деревни к терапевту. «Болят ноги. Мне нужен талончик к неврологу». Не отрывая взгляда от бумаги, терапевт спросила: «А в каком месте болит? Пятки? Тогда вам не невролог нужен, а хирург…» В ответ на удивленный взгляд доктор продолжила: «Да не обижайтесь, женщина! Я просто пошутила. Но вам правда нужен не невролог, а ортопед. А его у нас нет. Хотите, дам талончик к гинекологу, чтобы вы не чувствовали, будто зря приехали в такую даль? Это полезно, и вас немного утешит». К гинекологу я сходила, но утешения не почувствовала — ноги болят по-прежнему.
Лидия, Орловская обл.