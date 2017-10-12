«Да не обижайтесь, женщина! Я пошутила…»

В течение жизни каждый человек сталкивается с острой болью в спине или шее. Но лишь немногие знают, как себя при этом вести и на какое лечение соглашаться, а чего избегать.Повторный инсульт, к сожалению, не редкость. И случается он чаще всего потому, что человек, однажды победивший страшный недуг, вдруг начинает думать:Чем они друг от друга отличаются и главное, как бороться с этими заболеваниями?Причина и того и другого заболевания — вирусы Грипп вызывает одноименный вирус, а то, что мы называем простудой, — много других вирусов:Мой дед не только луковую шелуху никогда не выбрасывает, но и чесночную тоже. Говорит, что это ценнейшее средство для продления молодости.Гриппом заражаются в основном в городском транспорте. В час пик здоровые торопятся на работу, а больные едут из поликлиники… Все стоят почти вплотную друг к другу.