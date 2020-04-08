Чтобы избавиться от отёков, надо помочь почкам

Для О. М. Ременец из Мичуринска, Тамбовской обл., автора письма «Можно ли в домашних условиях хоть как-то лечить лимфедему?» («Айболит» №21 за 2019 г.).

Чтобы избавиться от отёков, надо помочь почкам

У вас застой лимфы. Правая нога отекает, был обнаружен и оперативно удален рак матки. Врачи борются со следствием, почему-то не обращая внимания на причину. Из-за рецидивов назначают курсы химиотерапии, а отек растет. В медицине есть понятие «кислотно-щелочное равновесие». У здорового человека показатель общей кислотности pH близок к 7 единицам. У каждого органа свои значения pH. Изменение их в одну или другую сторону ведет или к закислению, или к защелачиванию организма, то есть к болезням.

Один из самых простых тестов на кислотность — нарушение сна. Если у вас бессонница, значит, организм закислен и надо за­щелачиваться. Если мучают сонливость, апатия — надо закисляться, доводя показатель до нейтрального. При закислении из-за нерационального питания, травм, консервативного лечения, плохой экологии, радиации происходит интоксикация, зашлакованность. Появляются воспалительные процессы, увеличиваются отеки, нарушается обмен веществ, уменьшается содержание белка в крови, падает гемоглобин, следовательно, страдает иммунитет. Почки работают в авральном режиме. Кроме почек, самый большой по площади выделительный орган — кожа. Но ее поры забиты «грязью», и она не может помочь уставшим почкам. Среда кислая, в ней вольготно себя чувствуют возбудители инфекционных болезней. А для раковых клеток это рай. Они быстро размножаются, разносятся с кровью по организму, устраивая «пир во время чумы». Чтобы избавиться от отеков и зашлакованности, надо экстренно помочь почкам, очистив поры кожи. Через чистую кожу тело дополнительно получит так необходимый кислород.

То, что не может вылечить традиционная медицина, можно попробовать полечить нетрадиционной. Найдите брошюры, книги с народными методами, читайте, изу­чайте и применяйте их.

Еще в начале прошлого века Кацудзо Ниши, японский инже­нер-строитель, создал свою методику. Врачи ему предрекли скорую смерть от неизлечимых болезней — кишечного туберкулеза и лимфатического воспаления легких. А он благополучно излечился сам!

В середине прошлого века Майя Гогулан, журналистка, перенесла две онкологические операции и избавилась от рака. Она создала свою методику, опираясь на учение Ниши, дополнив его. Есть методики и других авторов. Их главная суть сводится к ге­неральной очистке организма и последующему лечению… пищей. Но без Е-доба­вок и ГМО. Еще Гиппократ 2,5 тысячи лет назад говорил, что пища должна быть лекарством, а лекарство — пищей.

Таков общий алгоритм действий. Мне 74 года. Я не литератор, далека от медицины, но неравнодушна к чужой беде. Не понимаю: почему люди не знают элементарных истин?! В своей жизни приходилось бороться с обширными отеками с помощью чередующихся через день содовых и уксусных компрессов. И я благополучно с ними справлялась. Сода ощелачивает кислую среду. Возможно, вам такие процедуры тоже помогут. «Воистину сода — лекарство первой помощи. Она может выровнять кислотно-щелочной баланс, восстановить обмен веществ в клетках, улучшить усвоение кислорода тканями. А также препятствует потере калия», — это слова из книги «Лечение содой». Ее автор — Николай Илларионович Даников, наш современник, доктор медицинских наук, известный фитотерапевт.

Л. С. Меленченко, ст. Новокорсунская, Краснодарский край

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