Через столько рук хлебушек проходит…

Двадцать лет я проработал на хлебозаводе и с тех пор твердо знаю, что хлеб, купленный в магазине, перед употреблением надо обрабатывать. Не буду вдаваться в неприятные подробности. Обращу лишь внимание на тот факт, через сколько рук хлебушек проходит, прежде чем попасть на стол! Как обезопасить себя от болезнетворных микробов? Достаточно поместить булку на 2-3 минуты в прогретую до 220°С духовку. Обработанный таким образом хлеб достаточно долго не покроется плесенью.

Сейчас продаются хлебобулочные изделия, еще на заводе запаянные в целлофан. Но, увы, герметичность этой тоненькой упаковки часто нарушается. Поэтому все равно есть резон прогревать хлеб в духовке. Береженого бог бережет.

Сергей, Краснодарский край

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