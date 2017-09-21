Через столько рук хлебушек проходит…

Двадцать лет я проработал на хлебозаводе и с тех пор твердо знаю, что хлеб, купленный в магазине, перед употреблением надо обрабатывать. Не буду вдаваться в неприятные подробности. Обращу лишь внимание на тот факт, через сколько рук хлебушек проходит, прежде чем попасть на стол! Как обезопасить себя от болезнетворных микробов? Достаточно поместить булку на 2-3 минуты в прогретую до 220°С духовку. Обработанный таким образом хлеб достаточно долго не покроется плесенью.

Сейчас продаются хлебобулочные изделия, еще на заводе запаянные в целлофан. Но, увы, герметичность этой тоненькой упаковки часто нарушается. Поэтому все равно есть резон прогревать хлеб в духовке. Береженого бог бережет.

Сергей, Краснодарский край