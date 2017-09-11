Ангина мучила меня много лет…

Чем я только не лечилась, пока не нашла для себя спасительный рецепт. Он особенно пригодится тем, кто час­то простужается, болеет тонзиллитом, фарингитом, трахеитом. Измельчите в кофемолке 1/2 стакана зерен тмина, залейте 1 стаканом воды и варите 15 минут на маленьком огне. Процедите (смесь получается очень вязкая, поэтому лучше сцеживать ее через металлическое ситечко, постукивая по краю стакана, чтобы влага полностью отделилась от гущи). Добавьте в отвар 1/4 стакана воды, доведите до кипения, снимите с огня и влейте 1 ст. ложку коньяка. Лекарство готово! Всего в стакане будет около 9 ст. ложек горьковатого, но приятного на вкус отвара. Принимайте его по 1 ст. ложке каждые полчаса. У меня боль проходит уже через 2 часа.

Г. Н. Бутыркина, Рязанская обл.