Живот болит…

Это самая распространенная детская жалоба. Почему у детей может болеть живот и что делать до приезда врача?

Мойте руки перед едой!

Живот у ребенка может разболеться от переедания или от того, что он питается не по режиму. А может, продукты были некачественные, и из-за этого появились метеоризм, диарея, запоры. Если болит не сильно, малыш бодрый и активный, все, что ему требуется, — покой, слабительное и энтеросорбенты. Учите ребенка мыть руки с мылом перед едой и после туалета! Объясните, почему нельзя есть всухомятку.

Все дело в стрессе

У школьников живот может болеть из-за пе­реутомления, стресса, переживаний, особенно у эмоциональных ребятишек. Часто причина болей в синдроме раздраженного кишечника. Обычно с годами они проходят. Важный признак, по которому можно определить, что боли не связаны с каким-либо заболеванием, то, что они стихают после посещения туалета. Поэтому предложите ребенку сходить по-большому. Если после опорожнения кишечника станет легче, скорее всего, повода для волнений нет. Хотя лучше проконсультироваться у гастроэнтеролога и психолога.

Тяжелый случай

Если боли сильные или появились внезапно, медлить нельзя. Такой симптом может быть признаком вирусных или бактериальных кишечных инфекций, острого аппендицита, дизентерии, гастроэнтерита, панкреатита, холецистита, цистита, пиелонефрита, поражения печени. Пока не приехал врач, обеспечьте ребенку полный покой.

Не пытайтесь сами разобраться в причинах, причем неважно, где болит, — справа или слева, возле пупка, выше или ниже — немедленно вызывайте скорую. Даже если спазмы прошли, все равно позвоните в неотложку. Часто при аппендиците снижение боли — признак перехода болезни в более тяжелую фазу.

Особенно быстро действуйте, если одновременно с болью в животе ребенок жалуется на слабость, бледнеет, отказывается от еды, у него пот катится градом. Сильный понос и неоднократная рвота, темный дегтеобразный стул или примесь крови в стуле или рвоте — тоже повод срочно ехать в больницу. Чем меньше времени пройдет с момента развития воспаления, тем проще будет лечение и короче период восстановления.

Упал или ударился

Живот может резко схватить из-за повышенной физической нагрузки или сильного кашля — так проявляется растяжение мышц. В этом случае боль очень сильная и резкая, из-за нее ребенок не может ходить и даже сидеть выпрямившись. Падение или удар по животу тоже приводят к появлению таких симптомов. У мальчиков болью в животе может отдаваться и травма яичек. Во всех этих случаях срочно вызывайте скорую помощь.

Е. Е. Дерябина, педиатр, врач I категории