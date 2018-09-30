Вместо молока

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  1. Дошкольник должен выпивать 3 стакана молока в день, чтобы восполнить потребность организма в кальции. Что делать, если у малыша непереносимость молока или он его не любит? Чем заменить этот напиток?
  2. Кефир. Это молоко, заквашенное молочными грибками. В процессе созревания кефира молочный сахар лактоза (именно из-за него появляется непереносимость) превращается в молочную кислоту. Кроме кефира, можно пить ряженку или простоквашу.
  3. Йогурт. Лучше всего натуральный, без сахара, искусственных красителей или консервантов, а также сухого молока. Хорошо, если он обогащен живыми бактериями, которые улучшают пищеварение и повышают иммунитет. В йогурт можно добавить свежие фрукты, выжатый из них сок, какао-порошок.
  4. Молочно-фруктовые коктейли. Стакан молока, пахты или натурального йогурта смешайте с очищенными и нарезанными фруктами — вкусный и питательный напиток готов.
  5. Молочный кисель. Домашний намного полезнее, чем из пакета. Для него понадобится 1,5 стакана молока, 3 чайн. ложки крахмала, измельченные фрукты. Вскипятите стакан молока, а то, что останется, смешайте с крахмалом. Добавьте в молоко фрукты, крахмальную смесь и доведите все до кипения.
  6. Желтый сыр. В двух его ломтиках содержится столько кальция, сколько в стакане молока. Но это тяжелая пища, поэтому ребенку нельзя есть его слишком много. Кальций лучше усвоится, если сыр положить на черный хлеб с маслом.
  7. Плавленый сыр. Получают его из желтого сыра. В 100 г плавленого сыра содержится около 500 мг кальция — это почти половина суточной нормы. Но внимательно читайте состав: есть продукты, в которых сыра практически нет, зато содержится огромное количество искусственных добавок.
  8. Творог. Полезнее тот, в котором кроме белого сыра и бактериальных культур нет больше ничего. Обратите внимание на зерненый творог: его гранулы заключены в полезную сыворотку. Для вкуса можно добавить редис, огурец, зеленый лук.

Г. В. Птахина, детский диетолог, врач высшей категории

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