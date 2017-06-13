Влияет ли штанга на рост?

Врач поставил диагноз кифоз

Сын учится в 3 классе. У него начались проблемы со спиной. Врач поставил диагноз кифоз. Насколько это серьезно и что делать?

А. Вересова, Н. Новгород

Кифоз — медицинское название круглой спины, или сутулости. Это заболевание бывает врожденным, но чаще оно приобретается в течение жизни из-за больших нагрузок на позвоночник при слабости мышц. Сутулость не всегда означает кифоз, это может быть просто привычкой. Человек не следит за собой, но у него нет грубых изменений в позвоночнике. У не­которых людей сутулость наследственная. При кифозе же изменения в самом позвоночнике есть всегда.

Одна из причин кифоза — неправильные нагрузки на позвоночник. Важно вовремя начать лечение, иначе ребенка будут мучить боли в позвоночнике. Также кифоз может сказаться на работе нижних конечностей, тазовых органов. Сужается спинномозговой канал, появляется натяжение спинного мозга. Поэтому ребенок не гнется, не может достать кончиками пальцев до пола. Кифоз нельзя исправить окончательно, но можно приостановить. В этом помогут гимнастика, массаж, лечебная физкультура, езда на велосипеде, плавание.

Когда отдавать на тяжёлую атлетику?

Моему сыну 10 лет. Хотели отдать его в секцию тяжелой атлетики. Но ортопед сказал, что если ребенок будет поднимать тяжести, то больше не вырастет. Это правда?

И. Астахова, Орловская обл.

Повышенная вертикальная нагрузка ведет к изменению скелета, хрящей, мышц. Поднятие тяжестей в раннем возрасте может затормозить рост ребенка. Это не значит, что нельзя поднимать штангу или гантели, но нагрузки должны увеличиваться постепенно, а занятия проходить под контролем специалистов. Хотя в секции тяжелой атлетики начинают принимать с 10 лет, специалисты считают, что лучше подождать до 11-12 лет. Именно к этому возрасту скелет ребенка достаточно окрепнет.

О. Н. Подлесный, детский ортопед, врач высшей категории

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