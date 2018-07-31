Как часто вы произносите эту фразу в адрес своей дочки? Разумеется, вы хотите ей счастья, но на самом деле программируете на постоянные сомнения.

«Ты же девочка! Почему твое платье уже в пятнах?» И вот тебе уже 20. Ты надеваешь новое платье и неосторожно проливаешь на него сок. Сразу все родительские прилагательные проскакивают у тебя в голове. Ты снова вспоминаешь, что неряха. А девочки такими не бывают. И таких никто и никогда не полюбит.

«Ты же девочка! Почему у тебя двойки?» И вот тебе уже 30. А ты все равно пытаешься сделать на «отлично» все, за что бы ни взялась. Ошибаться нельзя, чтобы не разлюбили…

«Ты же девочка! Зачем дерешься с мальчиками!» И вот тебе 35, и когда муж говорит обидные вещи — ты улыбаешься. И никак не можешь понять: почему? Почему муж до сих пор не понял, что шутить по поводу твоего веса — это больно? Почему он подкалывает в присутствии других? Ты молчишь, чтобы он любил тебя…

«Ты же девочка! Почему такой беспорядок в комнате!» И вот тебе 40. Ты по 20 раз трешь каждую тарелку, чтобы никто не подумал, что она жирная. Фанатично моешь пол и требуешь, чтобы все ставили кружки на место. Дом превращается в место постоянного стресса — и для тебя, и для близких. А ведь ты просто хочешь, чтобы тебя любили…

«Ты же девочка! Ты должна всем помогать!» И вот тебе 45. Ты ничего не просишь взамен. Единственный человек, на которого не хватает сил, — это ты сама. Ты забыла, что такое новое платье, что можно спокойно лежать в кровати с книгой и никуда не спешить. Ты не умеешь жить иначе. Ты должна помогать, чтобы тебя любили…

«Ты же девочка! Почему ты кричишь?» И вот тебе 50. Ты не грубишь, не злишься, не кричишь. Эти чувства не для девочки. Лишь иногда срываешься, когда безопасно. Раньше — на детях. Но с тех пор, как они уехали, осталась только кошка. И все невысказанные обиды скапливаются в твоем теле, рождая болезни.

«Ты же девочка! Как ты можешь меня расстраивать!» Тебе 60. Ты привыкла к тому, что другие лучше знают, чего ты хочешь, чем тебе заниматься, куда идти. А своих желаний не знаешь и не помнишь. Только чужие. Но ведь ты просто хотела немного любви в этой жизни…

В. П. Солнцева, детский психолог