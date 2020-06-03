Сын сильно потеет…

Одеяло влажное и подушка…

Сын с 3-летнего возраста сильно потеет. Сейчас ему 13 лет, но ничего не изменилось. Ночью приходится переворачивать одеяло, потому что оно влажное. Подушка, простыня тоже… Причем теперь сын — подросток, и пот приобрел едкий запах. Делали УЗИ щитовидной железы, пропил «Йодомарин» — ничего не поменялось. С чем может быть связана такая потливость? Какие анализы нужно сдать?

Раиса Н., Архангельск

Возможно, у вашего сына дефицит витамина D (норма — 60 нг/мл). Надо пройти комплексное эндокринологическое обследование. После него можно будет установить причину такого потоотделения. Во время обследования врач изучит физическое состояние ребенка, историю развития патологии. Назначит лабораторные исследования. Обязательно проверит работу почек. Проводится забор крови и мочи для общего исследования.

У меня аллергия на пыльцу амброзии

Семь месяцев назад я родила дочку. Дело в том, что у меня аллергия на пыльцу амброзии. Во время беременности я не принимала антигистаминные препараты. Сейчас тоже не пью лекарства и кормлю крошку грудью. Может ли болезнь передаться малышке? Стоит ли кормить ее своим молоком?

Анна, Липецкая обл.

Продолжайте кормить ребенка грудью. Вероятность аллергической реакции на ваше молоко значительно ниже, чем на детские смеси. Кроме того, вы снабжаете дочку запасом антител против многих заболеваний и ценными питательными веществами.

Глазки открыты…

Моя трехмесячная дочь часто засыпает с открытыми глазами. Это ненормально?

М. К. Терентьева, Московская обл.

Не пугайтесь. У некоторых малышей так бывает: в начале сна веки приоткрыты, а когда сон становится глубоким, смыкаются. По мере взросления это проходит.

С. К. Трифонова, педиатр, врач I категории