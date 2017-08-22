Стоит ли малютке давать яичный желток?

Моей внучке всего полгодика. Дочка уже начала малютке давать яичный желток. А я волнуюсь: не навредит ли такой прикорм детскому организму?

И. В. Новикова, Пермский край

Не волнуйтесь. По питательности и усвоению куриные яйца занимают одно из первых мест среди прочих продуктов. Они содержат много ценных белков и жиров, минеральных солей (кальция, фосфора, калия, железа), витаминов: А, В1, В2, РР, D, Е. Желток богат жироподобными веществами — холестерином и лецитином. Фосфор и азот, входящие в состав лецитина, особенно необходимы для развития растущего организма. Высокая питательная ценность яиц обусловливается и присутствием в них так называемых незаменимых аминокислот: они не образуются в организме и должны поступать с пищей.

Вот почему яйца широко используются в питании детей с самого раннего возраста. Их можно давать вареными (всмятку или в мешочек), в виде яичницы, омлета, добавлять в пудинги, суфле, сырники, оладьи. Но детям раннего возраста разрешается только желток. Сначала можно давать лишь 1/4 желтка, с шести месяцев до года — 1/2 желтка, обязательно в вареном виде. С года до семи лет ребенку позволяют съедать уже 1/2 яйца ежедневно (разумеется, в разных блюдах), а с семи лет — целое яйцо.

Сырые яйца давать детям не рекомендуется, так как сырой яичный белок плохо усваивается, а иногда даже вовсе не переваривается. Кроме того, через пористую скорлупу могут попасть болезне­творные микробы, которые при варке от высокой температуры погибают.

Г. К. Микоян, диетолог