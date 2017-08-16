Спи, наша радость!

Как наладить сон ребенка.

  1. Создайте прохладу. Биологическим сигналом отхода ко сну служит снижение температуры тела. Поэтому там, где спит кроха, должно быть прохладно (не больше 20°С).
  2. Не кутайте! Деток старше трех лет можно укладывать спать в легких пижамках, а теплое зимнее одеяло заменить легким.
  3. Соблюдайте ритуал отхода ко сну. Купание, чтение на ночь, колыбельная, поцелуй перед сном, пожелание спокойной ночи — и малыш начинает погружаться в приятную дрему.
  4. Создайте ощущение безопасности. По-настоящему в безопасности дети чувствуют себя, пока мама сидит рядом. Чтобы вам не приходилось нести ночную вахту у кроватки малыша, купите ему большую мягкую игрушку — пусть спит, обняв ее. Скажите ребенку, что плюшевый мишка или собачка охраняют его.
  5. Не кормите и не поите малыша перед сном. Лучше сделать это за 2 часа до того, как отправить кроху в постель. Учтите: шоколад, какао и даже чай действуют возбуждающе и мешают уснуть. А теплое молоко, наоборот, успокаивает.
  6. Дайте время уснуть. Кроха не всегда засыпает сразу. Поэтому установите для него правила: лежать тихо, не играть, не вставать без необходимости.

И. Л. Алатырева, педиатр, врач второй категории

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