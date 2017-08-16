Спи, наша радость!

Приложите к внутренней стороне руки в районе локтя кусочек льда и держите 4–5 минут. Если кожа покраснеет или побелеет — все в порядке.Однажды я сильно простудилась и потеряла голос. Возвращаясь домой, я зашла в столовую, потому что очень хотелось пить.При появлении на теле и половых органах бородавок, папиллом, кондилом надо обратиться к врачу и обследоваться на наличие вируса папилломы человека и других инфекций, передаваемых половым путем. * Заражение может происходить не только при непосредственном контакте с больным человеком и через предметы быта, но и половым путем.Когда на улице холодно, теплые колготки и рейтузы просто обязаны быть на каждой женщине. Что будет, если не придерживаться этих советов?Послеродовые заболевания чаще всего связаны с инфекцией родовых путей. Если их не лечить на первом этапе, то процесс может затянуться на многие годы.