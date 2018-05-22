Школьный конфуз…

Мой ребенок ходит в первый класс. В школе во время урока одна девочка описалась, потому что учительница не разрешила ей выйти в туалет. Объяснила это тем, что надо привыкать к новому распорядку дня. А на перемене в присутствии одноклассников педагог заставила ребенка вымыть пол. Теперь девочка не хочет ходить на занятия. Что делать? Искать другую школу?

Ирина, Саратовская обл.

Для мам

В такой ситуации самое главное — поддержать ребенка в любом случае. Не выговаривайте и не наказывайте — он и так много пережил. Обсудите, как поступать в следующий раз, если учительница не отпустит в туалет, а терпеть нет сил. Надо извиниться и выйти из класса без объяснения причины. Лучше пусть учитель пожалуется родителям на своеволие ребенка.

Поговорите с учителем, узнайте ее отношение к тому, что произошло. Если она искренне сожалеет о своем поведении, обсудите, как быть дальше, что сделать, чтобы история быстрее забылась и ребенок не пострадал от насмешек одноклассников. Может быть, будет лучше обсудить это на общем собрании, попросить родителей поговорить дома с детьми. Рассказать о том, что такое может случиться с каждым и нужно не смеяться и дразниться, а наоборот, поддержать одноклассника.

Не заостряйте внимание на том, что произошло, пусть ребенок как обычно ходит в школу. Каждый день расспрашивайте, как прошел день. Если все тихо, малыш спокоен, значит, вы нашли правильный выход. А вот если дети в классе говорят об этом, обзываются, подумайте о переводе в другой класс или другую школу. Иногда такой вариант самый лучший. Потому что постепенно ребенок может стать изгоем, у него появятся комплексы. Пройдет время, и при случае кто-то припомнит давние события. Ведь вашему чаду несколько лет учиться у этого педагога, а с одноклассниками еще дольше. С новым учителем обсудите заранее такие вопросы. Узнайте, как нужно отпрашиваться. Договоритесь, чтобы на перемене она напоминала о том, что нужно сходить в туалет, а на уроке обязательно отпускала. Терпеть в таком возрасте очень сложно. Обязательно предупредите учителя, если у ребенка есть проблемы со здоровьем или поведением. Заранее узнайте, какой туалет в школе, — может быть, общий, без кабинок, и ребенок будет стесняться. Постарайтесь найти выход. Как вариант можно предложить коллективный поход в туалет на перемене. Постарайтесь приучить первоклассника к тому, что в школу нужно идти «налегке».

Для учителей

Каждый учитель обязан отпустить школьника в туалет на любом уроке. Если такой конфуз все-таки произошел, грамотный педагог не будет заострять внимание на случившемся, а всячески поддержит ребенка. Перед детьми можно как-то обыграть ситуацию, например, случайно разлить воду. Заставлять ребенка убирать самому, да еще и в присутствии одноклассников, — неправильно. После урока лучше сразу же позвонить родителям и попросить забрать ребенка из школы.

Если одноклассники все-таки начали дразнить ребенка, не хотят с ним играть, сидеть рядом, учитель может помочь ему показать себя с лучшей стороны. Например, почаще обращаться с вопросами по теме, в которой силен ребенок, показывать его лучшие работы всему классу, просить делать доклады, сообщения. Постепенно успехи выйдут на первый план, а неприятное происшествие забудется.

И. В. Резник, детский психолог