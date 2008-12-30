Сын родился с гипоспадией. Когда лучше делать операцию, вероятны ли осложнения? Какие проблемы могут возникнуть у мужчин с подобным диагнозом?
И. Н. Прохорова, Самарская обл.
Диагноз гипоспадия ставят при недоразвитии мочеиспускательного канала, когда наружное отверстие уретры открывается не на верхушке головки, а на нижней поверхности полового члена, в области мошонки или промежности. В большинстве случаев гипоспадия сопровождается искривлением полового члена и (или) его поворотом вокруг своей оси, а также расщеплением крайней плоти, имеющей вид фартука, прикрывающего сверху головку полового члена. Встречается у одного из 300 новорожденных мальчиков.
Поводом для болезни считаются вредные влияния на организм матери и плода на 3–4-м месяце беременности. Болезнь может сочетаться с разными аномалиями, поэтому малыши нуждаются в дополнительном обследовании — ЭКГ, УЗИ и другие. Если не прибегать к лечению в детском возрасте, то в будущем мужчина не сможет вести нормальную половую жизнь, снижается его способность к оплодотворению. Возможно ухудшение работы почек и мочевого пузыря.
Лечение гипоспадии возможно только хирургическими методами. Хирург сам решает, что делать: выпрямить половой член, сформировать уретру из эластичного пластического материала и вывести ее на головку с формированием наружного отверстия уретры или что-то еще.
Благоприятный период для коррекции гипоспадии — от 6 до 18 месяцев, время, когда ребенка приучают к горшку, и до 3 лет. Раннее оперативное лечение помогает избежать неврозов и боязни «кастрации».
Лечение более легких форм гипоспадии (головчатая, венечная, дистальная стволовая) проводится в один этап. Сложные варианты (проксимальная стволовая, мошоночная, промежностная) — в один, два или несколько этапов. Операции в один этап при тяжелых вариантах имеют риск вторичных деформаций и укорочения полового члена из-за сокращения рубцов.
Чтобы снизить влияние наркоза, используют местную (проводниковую или каудальную) анестезию. После операции в уретре оставляется трубочка-катетер, по которой выводится моча. Половой член находится под повязкой от 7 до 11 дней в зависимости от вида операции. Ребенок получает антибиотики, обезболивающие препараты (1–2 дня), спазмолитики. Выписывают его из стационара после удаления катетера и повязки. Снимать швы не требуется. Главная цель хирургического лечения — обеспечить нормальную проходимость уретры, сформировать половой член, чтобы он имел нормальный внешний вид, а также предотвратить возможные послеоперационные осложнения. К сожалению, осложнения происходят нередко. Какие именно?
* Свищи уретры — дополнительные отверстия на боковой стенке сформированного в ходе операции участка мочеиспускательного канала, через которые при мочеиспускании выделяется моча. Свищ устраняется хирургическим путем спустя 6 месяцев после операции.
* Стенозы — рубцовые сужения просвета созданной уретры. Они могут сформироваться в любом отделе, но чаще — в области головки или на месте соединения вновь созданной уретры с бывшим наружным отверстием уретры. Лечение заключается в растяжении, эндоскопическом рассечении или иссечении суженного участка.
* Дивертикул — сильное расширение участка сформированной уретры.
* Сохраняющаяся деформация полового члена требует повторных операций.
В общем, результат зависит от мастерства хирурга, владения им совершенными методиками и иногда от особенностей заживления у пациента. В любом случае ищите хорошего доктора.
В. Н. Панченко, детский уролог
Всем доброго времени суток!
Уважаемые родители мальчиков, которым поставлен диагноз «гипоспадия», хочу рассказать свою историю.
Мы из Ярославской области. С рождения сыну поставили диагноз «Гипоспадия стволовая форма». Поехали в Ярославль в Детский диагностический центр на консультацию, врачи сказали, что надо оперироваться поэтапно.
1 этап – в 2004г., 2 этап – в 2005г., 3 этап – в 2006г. После третьего этапа врачи посоветовали прооперировать еще раз и сделать «уретропластику». Результат 4 этапа – уретральный свищ. В итоге ребенок перенес четыре операции, последнюю операцию делали в 5 лет, которая закончилась плачевно. После четырех перенесенных операций – у ребенка все в рубцах, оставшееся искривление и проблемы с мочеиспусканием.
Мучить ребенка опять не хотели и не могли.
Стали искать по интернету врачей, читали многочисленные отзывы. По воле счастливого случая обратили внимание на сайт доктора Матара Асаада Ахмадовича. Съездили на консультацию, Асаад Ахмадович посмотрев ребенка, ужаснулся от состояния ребенка после перенесенных операций. Доктор сразу назначил день операции, дал надежду на возможность исправления сложившейся ситуации.
В сентябре 2014 года доктор Асаад Ахмадович прооперировал нашего сына, операция была сложная и длительная. Катетер сняли на седьмые сутки (у других деток снимали на третьи сутки), но в нашем случае доктор Асаад Ахмадович сказал, что торопиться не стоит, учитывая состояние тканей ребенка (все в рубцах от предыдущих операций). Благодаря доктору Асааду Ахмадовичу у нашего сына теперь все хорошо, исправлено искривление полового органа и мочеиспускательный канал выведен как надо.
Уважаемые родители, если вы готовитесь к операции в любом другом регионе России перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО съездите с доктору Матару Асааду Ахмадовичу, проконсультируйтесь, посоветуйтесь.
Уважаемый, Асаад Ахмадович, Вам огромное спасибо за Ваш труд, за Ваш профессионализм. Мы Вам очень благодарны, СПАСИБО ВАМ!!!
Имя: Наталья
E-mail: smnataliuchka@yandex.ru
Уважаемая Наталья, большое спасибо Вам за этот комментарий! Ваша история будет опубликована в ближайшем номере “Айболита”. Возможно, на это письмо будут откликаться читатели, присылать в редакцию письма с вопросами или историями из личного опыта. Самые интересные мы опубликуем. Чтобы следить за ними, читайте “Айболит”!