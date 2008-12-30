Сын родился с гипоспадией. Когда лучше делать операцию, вероятны ли осложнения? Какие проблемы могут возникнуть у мужчин с подобным диагнозом?

И. Н. Прохорова, Самарская обл.

Диагноз гипоспадия ставят при недоразвитии мочеиспускательного канала, когда наружное отверстие уретры открывается не на верхушке головки, а на нижней поверхности полового члена, в области мошонки или промежности. В большинстве случаев гипоспадия сопровождается искривлением полового члена и (или) его поворотом вокруг своей оси, а также расщеплением крайней плоти, имеющей вид фартука, прикрывающего сверху головку полового члена. Встречается у одного из 300 новорожденных мальчиков.

Поводом для болезни считаются вредные влияния на организм матери и плода на 3–4-м месяце беременности. Болезнь может сочетаться с разными аномалиями, поэтому малыши нуждаются в дополнительном обследовании — ЭКГ, УЗИ и другие. Если не прибегать к лечению в детском возрасте, то в будущем мужчина не сможет вести нормальную половую жизнь, снижается его способность к оплодотворению. Возможно ухудшение работы почек и мочевого пузыря.

Лечение гипоспадии возможно только хирургическими методами. Хирург сам решает, что делать: выпрямить половой член, сформировать уретру из эластичного пластического материала и вывести ее на головку с формированием наружного отверстия уретры или что-то еще.

Благоприятный период для коррекции гипоспадии — от 6 до 18 месяцев, время, когда ребенка приучают к горшку, и до 3 лет. Раннее оперативное лечение помогает избежать неврозов и боязни «кастрации».

Лечение более легких форм гипоспадии (головчатая, венечная, дистальная стволовая) проводится в один этап. Сложные варианты (проксимальная стволовая, мошоночная, промежностная) — в один, два или несколько этапов. Операции в один этап при тяжелых вариантах имеют риск вторичных деформаций и укорочения полового члена из-за сокращения рубцов.

Чтобы снизить влияние наркоза, используют местную (проводниковую или каудальную) анестезию. После операции в уретре оставляется трубочка-катетер, по которой выводится моча. Половой член находится под повязкой от 7 до 11 дней в зависимости от вида операции. Ребенок получает антибиотики, обезболивающие препараты (1–2 дня), спазмолитики. Выписывают его из стационара после удаления катетера и повязки. Снимать швы не требуется. Главная цель хирургического лечения — обеспечить нормальную проходимость уретры, сформировать половой член, чтобы он имел нормальный внешний вид, а также предотвратить возможные послеоперационные осложнения. К сожалению, осложнения происходят нередко. Какие именно?

* Свищи уретры — дополнительные отверстия на боковой стенке сформированного в ходе операции участка мочеиспускательного канала, через которые при мочеиспускании выделяется моча. Свищ устраняется хирургическим путем спустя 6 месяцев после операции.

* Стенозы — рубцовые сужения просвета созданной уретры. Они могут сформироваться в любом отделе, но чаще — в области головки или на месте соединения вновь созданной уретры с бывшим наружным отверстием уретры. Лечение заключается в растяжении, эндоскопическом рассечении или иссечении суженного участка.

* Дивертикул — сильное расширение участка сформированной уретры.

* Сохраняющаяся деформация полового члена требует повторных операций.

В общем, результат зависит от мастерства хирурга, владения им совершенными методиками и иногда от особенностей заживления у пациента. В любом случае ищите хорошего доктора.

В. Н. Панченко, детский уролог