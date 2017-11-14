Разговоры по душам: 9 советов отца сыну

Кажется, только вчера вы привезли из роддома маленький конверт, в котором попискивал малыш. А сегодня мальчишка вовсю гоняет в футбол, мечтает поехать в дальние страны.

Это значит, что он вырос настолько, что пришло время поговорить с ним по душам. 10 советов помогут ему преодолеть житейские бури.

Всегда делай зарядку. Несмотря ни на что и вопреки всему вставай как можно раньше и занимайся. Это не только сделает тебя крепким и здоровым, но и поможет быстрее соображать.

Несмотря ни на что и вопреки всему вставай как можно раньше и занимайся. Это не только сделает тебя крепким и здоровым, но и поможет быстрее соображать. Вставай как можно раньше. Это позволит быстрее сделать все свои дела, чтобы оставалось время на жизнь.

Это позволит быстрее сделать все свои дела, чтобы оставалось время на жизнь. Никогда не мсти. Месть убивает мстителя! И в прямом, и переносном смысле.

Месть убивает мстителя! И в прямом, и переносном смысле. Курение, алкоголь под запретом. Сигареты и бутылки с алкоголем уже начинают тебя интересовать? Я тебя понимаю: сам был таким. Если хочешь, я сам тебе дам попробовать эти соблазны взрослой жизни. Но пускай они не станут частью твоей. Они не помогут перенести все житейские тяготы, а лишь загонят в депрессию.

Сигареты и бутылки с алкоголем уже начинают тебя интересовать? Я тебя понимаю: сам был таким. Если хочешь, я сам тебе дам попробовать эти соблазны взрослой жизни. Но пускай они не станут частью твоей. Они не помогут перенести все житейские тяготы, а лишь загонят в депрессию. Люби маму и заботься о ней. Неважно, что и как она сказала, как посмотрела. Помни: это твой самый родной человек на свете, которому ты нужен всегда. Помогай ей во всем, оберегай и заботься. Ты стыдишься это делать? Заботься и помогай тайно. Главное — будь с ней всегда.

Неважно, что и как она сказала, как посмотрела. Помни: это твой самый родной человек на свете, которому ты нужен всегда. Помогай ей во всем, оберегай и заботься. Ты стыдишься это делать? Заботься и помогай тайно. Главное — будь с ней всегда. Выбирая подругу, помни: если тебе нравится девочка, то неважно, в какое платье она одета и что она нравится другим мальчикам. Главное — тебе должно быть с ней легко.

если тебе нравится девочка, то неважно, в какое платье она одета и что она нравится другим мальчикам. Главное — тебе должно быть с ней легко. Научись говорить «нет». Говори нет, когда то, о чем тебя просят, идет тебе или другим во вред.

Говори нет, когда то, о чем тебя просят, идет тебе или другим во вред. Выбирая друга, помни: друг — это надежный товарищ, на которого можно положиться. Но если он хоть раз предаст, вычеркивай его из жизни.

друг — это надежный товарищ, на которого можно положиться. Но если он хоть раз предаст, вычеркивай его из жизни. Всегда держи слово. Пообещал? Разбейся в лепешку, но выполни. Репутация — вещь хрупкая. Ее легко измазать в грязи и намного тяжелее восстановить.