Разговоры по душам: 9 советов отца сыну

Кажется, только вчера вы привезли из роддома маленький конверт, в котором попискивал малыш. А сегодня мальчишка вовсю гоняет в футбол, мечтает поехать в дальние страны.
Это значит, что он вырос настолько, что пришло время поговорить с ним по душам. 10 советов помогут ему преодолеть житейские бури.
- Всегда делай зарядку. Несмотря ни на что и вопреки всему вставай как можно раньше и занимайся. Это не только сделает тебя крепким и здоровым, но и поможет быстрее соображать.
- Вставай как можно раньше. Это позволит быстрее сделать все свои дела, чтобы оставалось время на жизнь.
- Никогда не мсти. Месть убивает мстителя! И в прямом, и переносном смысле.
- Курение, алкоголь под запретом. Сигареты и бутылки с алкоголем уже начинают тебя интересовать? Я тебя понимаю: сам был таким. Если хочешь, я сам тебе дам попробовать эти соблазны взрослой жизни. Но пускай они не станут частью твоей. Они не помогут перенести все житейские тяготы, а лишь загонят в депрессию.
- Люби маму и заботься о ней. Неважно, что и как она сказала, как посмотрела. Помни: это твой самый родной человек на свете, которому ты нужен всегда. Помогай ей во всем, оберегай и заботься. Ты стыдишься это делать? Заботься и помогай тайно. Главное — будь с ней всегда.
- Выбирая подругу, помни: если тебе нравится девочка, то неважно, в какое платье она одета и что она нравится другим мальчикам. Главное — тебе должно быть с ней легко.
- Научись говорить «нет». Говори нет, когда то, о чем тебя просят, идет тебе или другим во вред.
- Выбирая друга, помни: друг — это надежный товарищ, на которого можно положиться. Но если он хоть раз предаст, вычеркивай его из жизни.
- Всегда держи слово. Пообещал? Разбейся в лепешку, но выполни. Репутация — вещь хрупкая. Ее легко измазать в грязи и намного тяжелее восстановить.