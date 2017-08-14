Почему кривые ноги?

Принято считать, что рахит — болезнь детская. Так-то оно так, но если не лечить девочку, кривизна ног может остаться на всю жизнь.

Рахит — состояние временное

Это болезнь растущего организма. Он в той или иной степени есть у 50-60% малышей, в том числе и в обеспеченных семьях. Все просто: если младенец быстро прибавляет в весе, его костям начинает не хватать кальция, фосфора и витамина D, которые он получает с пищей. Рахит — состояние временное. Сбалансированное питание, правильное лечение — и через несколько месяцев ребенок здоров.

Идеально для детей — грудное молоко

Болезнь возникает не только из-за недостатка витамина D. Но, главным образом, недостатка кальция и фосфора. Главная защита — правильное соотношение кальция и фосфора в молоке или в искусственной смеси, которые получает младенец. Идеально для малыша грудное женское молоко. Там кальция в два раза больше, чем фосфора. А еще в грудном молоке есть специальные белки, регулирующие усвоение кальция. Поэтому дети, которые растут на мамином молоке, почти не болеют рахитом.

Пеленать малыша «столбиком» вредно

Кроха обязательно должен махать ручками и сучить ножками, ему надо делать массаж. Если по каким-то причинам он ограничен в движении (например, у него зафиксированы ножки из-за врожденного подвывиха бедра), риск развития рахита сразу возрастет. Вот в Африке, казалось бы, столько солнца, и у младенцев вырабатывается достаточно витамина D. Однако детей, страдающих рахитом, там очень много. Причина в том, что африканские женщины традиционно своих младенцев до четырех месяцев пеленают «столбиком». Их даже витамин D не спасет.

Рахит — от заменителей грудного молока

На самом деле — нет, не всегда. В современных искусственных смесях есть профилактическая доза витамина D. Существуют смеси с правильным соотношением кальция и фосфора. Покупая смесь, мама должна изучить ее состав и вспомнить формулу «кальция вдвое больше фосфора». Сбалансированный состав смеси, массаж, продолжительные прогулки на воздухе, профилактические дозы витамина D защищают от рахита и искусственника. Маме, кормящей грудью, необходимо съедать не менее 100 г творога в день, выпивать 750 мл молока или кисломолочных продуктов, а также принимать поливитамины. К сожалению, у многих мам грудное молоко «бедное».

Все дети северных стран болеют рахитом

Казалось бы, в регионе, где мало солнца, много пасмурных дней или долгая ночь, риск заболеть у детей повышается. Теоретически у них должен быть рахит, но природа все предусмотрела. За тысячелетия северные народы адаптировались к полярной ночи, и потребность в витамине D у них меньше, чем у южан. А вот дети из южных регионов, родившиеся на севере, куда переехали их родители, болеют рахитом часто и тяжело.

Появлению рахита у детей способствуют следующие факторы:

жизнь в большом городе. Смог над городом плохо пропускает солнечные лучи;

рождение ребенка осенью или зимой, когда мало солнечных дней. Дети, появившиеся на свет весной или в начале лета, заболевают реже;

очень юный или, напротив, немолодой возраст мамы. Пик накопления костной массы у женщины — 25 лет. У мамы, не достигшей 18 лет, еще недостаточно кальция в костях, и она не может дать нужное его количество малышу. А мама под сорок уже начала терять кальций, ей тоже непросто обеспечить им ребенка.

Если на затылке вытерлись волосы

Значит, все зашло уже довольно далеко. Первый симптом, который появляется в месяц-два: у малыша потеют голова и лобик во время еды. Мама держит голову ребенка на своей руке, и она во время кормления становится влажной.

Второй симптом: пот ребенка становится «кислым». Мама, целуя малыша, почувствует это. Нарушается кислотно-щелоч­ной баланс в организме, возникает потница, избавиться от которой одними купаниями трудно. А вот если начать принимать витамин D, кис­лот­но-щелоч­ное равновесие быстро восстановится, потница пройдет.

Третий симптом: запоры. Они появляются в результате общей гипотонии мышц, в том числе кишечника.

Четвертый симптом: красный дермографизм — дотронулся до ребенка, и на его коже остается красный след, который через минуту исчезает. Если все эти признаки есть у вашего малыша, обязательно скажите об этом педиатру. Позже появляются пугливость, вздрагивание в ответ на звуки, ребенок становится беспокойным, все время вертит головой, волосики на затылке вытираются. А если у младенца плоский затылок, «лягушачий» живот — это уже совсем запущенный случай.

В. Гончаренко, врач-педиатр