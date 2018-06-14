Невроз у ребенка

По каким признакам можно определить психическое расстройство у ребенка и что приводит к неврозу.

Страхи, истерики, проблемы со сном…

Распространенные признаки психических расстройств у детей — страхи (боязнь темноты, животных, незнакомцев), истерики, нарушения сна, в том числе лунатизм, энурез (ночное недержание мочи), заикание, нервные тики (подергивание глаз, частые моргания, повторяющиеся движения), капризность, раздражительность, плаксивость. Плохо, если родители не замечают симптомов невроза или не придают этому значения, не считая его болезнью. Действительно, неврозы чаще всего уходят, но не сами по себе, а только если корректируются родителями или психотерапевтом. Если не помочь ребенку, невротическое состояние может отразиться на физическом здоровье. Могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой, вегетативной системами. Запущенный невроз нередко становится причиной негативных изменений личности. Что может запустить формирование невроза у ребенка?

Неправильный режим дня

Хаос и непредсказуемость — главные враги физического и психического здоровья ребенка. Это источник постоянного стресса для еще не окрепшей психики, особенно для подростков. Поздний отход ко сну и ранний подъем провоцируют повышенную утомляемость детей. Не выспавшись, ваше чадо будет медленно восстанавливаться после нагрузок. Появятся раздражительность, нестабильность психики. Длительные занятия, игры, развлечения без остановки и перерывов на отдых тоже требуют большой траты нервной энергии. Такое времяпрепровождение может запустить механизм формирования невроза. При четком же распорядке организм настраивается на предстоящую работу, ребенок выполняет ее легко и не перенапрягая психику.

Резкая смена обстановки

Будь то смена детского коллектива (школы, садика), места жительства или изменения в семье (рождение брата или сестры). Все это может стать отправной точкой для развития нервных нарушений у ребенка. Чаще всего невроз формируется при сочетании нескольких факторов. Например, переезд на другое место жительства и смена школы, переезд и появление нового члена в семье… Чаще всего невротические расстройства в таких ситуациях развиваются у детей из неблагополучных семей, не получающих помощи и поддержки старших.

Тяжелые психические травмы

Речь идет о ситуациях в жизни ребенка, которые накладывают сильный отпечаток на его психику. К ним могут относиться пожар, стихийные бедствия, развод родителей, авария, сильные страхи и другие острые ситуации, которые могут трансформироваться в фобии, комплексы, приступы панических атак и прочие расстройства. Для коррекции тяжелых психотравм, чтобы избежать нежелательных последствий, требуется помощь психотерапевта.

Ошибки родителей в воспитании

По мнению психологов, родители наносят серьезные травмы детской психике, когда говорят, что его появление в семье создало дополнительные трудности, что хотели мальчика, а родилась девочка.

Гиперопека. Излишняя заботливость, запрет ребенку совершать самостоятельные поступки — тоже во вред. В результате, став взрослым, человек перед началом любого дела испытывает опасение, сомнения, страхи.

Авторитарная модель воспитания. Нежелание родителей учитывать мнение ребенка, подавление, унижение, физические наказания.

Вседозволенность. Отсутствие норм поведения и порядка внутри семьи, контроля за жизнью ребенка. В результате он не чувствует разницы между «хорошо» и «плохо».

Негативно на психику ребенка действуют различные подходы родителей к вопросам воспитания. Например, отец воспитывает чадо авторитарными методами, а мать все позволяет. Жестокость, грубость, ссоры, конфликты в семье также становятся тяжким грузом для незрелой психики ребенка, формируя предрасположенность к появлению неврозов.

Особенности характера ребенка

То, что приемлемо для одного ребенка, абсолютно противопоказано другому. Так, лай собаки для одного — просто звук, а для другого — причина невроза. И тогда каждая последующая встреча с собакой будет усугублять негативную реакцию. Наиболее подвержены неврозам дети чувствительные, ранимые, обидчивые , нуждающиеся в повышенном внимании и заботе. Для таких ребят строгие методы воспитания и тем более физические наказания противопоказаны и чреваты нанесением глубоких травм психике.

Не менее ранимы и дети с сильными лидерскими качествами. Ребята с собственным мнением, самостоятельные тяжело реагируют и на родительскую диктатуру, и на гипер­опеку. Ограничение самостоятельности в любых проявлениях у таких детей способно стать благодатной почвой для формирования невротических реакций. Трудно переносят психические перегрузки ослабленные, часто болеющие дети. У них часто формируется чувство беспомощности.

Разумеется, в жизни не избежать трудных ситуаций. Но психологи советуют в любом случае формировать доброжелательную атмосферу в семье. Это способствует становлению здоровой и крепкой психики ребенка.

А. Н. Погодина, детский психо­лог-невролог