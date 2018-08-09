Непослушный…

Почему ребенок плохо себя ведет.

Непослушный…Часто дети, особенно в периоды возрастных кризисов, то есть в 2,5-3 года, в 6-7 и 12-14 лет, проверяют своих родителей на прочность. Все капризы, истерики и бунты — способ заявить о себе, определить границы дозволенного и возможность освободиться от бури эмоций. Родителям стоит проявить терпение и не поддаваться на манипуляции.

У детей не так много способов проявить свои эмоции. Пока они владеют самыми простейшими эмоциональными возможностями. Например, дети часто плохо себя ведут, если им… не хватает внимания. С такими приступами непослушания бороться просто: проводите вместе как можно больше времени.

Если в вашем доме часто бывают скандалы, члены семьи не сдерживают эмоций, срываются на близких, ребенок будет копировать такую манеру поведения. Как вы общаетесь в кругу своей семьи? Возможно, плохой пример для подражания — вы сами?

Ребенок может быть непослушным, если он плохо себя чувствует, не выспался, хочет есть, ему холодно, колется свитер или у него просто плохое настроение. Кстати, такое часто случается и со взрослыми. Исключите эти причины.

Иногда дети капризничают, делают все по-своему или вообще не выполняют ваших просьб потому, что вы нечетко или слишком «по-взрослому» их озвучили. Или требуете то, что ребенок в силу своего возраста пока сделать не может. Тут поможет ваша родительская чуткость. Ведь вы лучше всех знаете свое чадо, и только вы понимаете, на каком языке с ним надо говорить.

В. П. Солнцева, детский психолог

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Начинаем кашлять и чихать…

Начинаем кашлять и чихать…

Как найти управу на простуду и не разболеться. Йодно-солевые промывания.

Секс во время месячных

Секс при месячных создает большие проблемы для многих женщин. Почему?
Живица от гайморита

Живица от гайморита

Хочу поделиться хорошим рецептом мази от гайморита. Смешайте 2 ст.

Как возник рак?

Вначале повреждается одна клетка организма. Рак же возникает тогда, когда она неконтролируемо начинает делиться.

Ложный сустав

О том, что появился ложный сустав, свидетельствует подвижность костей в неестественном месте. Например, кость не срослась после перелома, и ее обломки остались подвижными.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2018 ·   Войти Наверх