Непослушный…

Почему ребенок плохо себя ведет.

Часто дети, особенно в периоды возрастных кризисов, то есть в 2,5-3 года, в 6-7 и 12-14 лет, проверяют своих родителей на прочность. Все капризы, истерики и бунты — способ заявить о себе, определить границы дозволенного и возможность освободиться от бури эмоций. Родителям стоит проявить терпение и не поддаваться на манипуляции.

У детей не так много способов проявить свои эмоции. Пока они владеют самыми простейшими эмоциональными возможностями. Например, дети часто плохо себя ведут, если им… не хватает внимания. С такими приступами непослушания бороться просто: проводите вместе как можно больше времени.

Если в вашем доме часто бывают скандалы, члены семьи не сдерживают эмоций, срываются на близких, ребенок будет копировать такую манеру поведения. Как вы общаетесь в кругу своей семьи? Возможно, плохой пример для подражания — вы сами?

Ребенок может быть непослушным, если он плохо себя чувствует, не выспался, хочет есть, ему холодно, колется свитер или у него просто плохое настроение. Кстати, такое часто случается и со взрослыми. Исключите эти причины.

Иногда дети капризничают, делают все по-своему или вообще не выполняют ваших просьб потому, что вы нечетко или слишком «по-взрослому» их озвучили. Или требуете то, что ребенок в силу своего возраста пока сделать не может. Тут поможет ваша родительская чуткость. Ведь вы лучше всех знаете свое чадо, и только вы понимаете, на каком языке с ним надо говорить.

В. П. Солнцева, детский психолог