Не может — научите

Какими хитростями могут воспользоваться родители для развития самостоятельности детей?

  1. Чтобы малыш не путал, где право, где лево у обуви, наклейте на стельки сандалей разрезанную пополам наклейку. Только составив босоножки или тапочки правильно, ребенок получит целый рисунок.
  2. Если двухлетка категорически не желает самостоятельно одеваться, пойдите от противного. Пусть раздевается. Приходя с прогулки, никогда не раздевайте ребенка. В крайнем случае расстегните что-то слишком сложное для него. А все молнии, завязки, пуговицы пусть расковыривает сам. В жаркой куртке и шапке в прихожей долго не постоишь. Хочется ведь играть, а не торчать у входа. Бедняга быстро научится освобождаться от одежды. А умея расстегиваться, станет меньше сопротивляться одеванию. Ведь у него не будет страха неумения.
  3. Гигиену после туалета тоже можно упростить. Под держателем для туалетной бумаги отметьте ярким скотчем линию, до которой нужно отматывать рулон. Так малыш оторвет столько бумаги, сколько нужно.
  4. Повесьте в детской крупные часы и напротив цифр разместите картинки с определенными действиями. Напротив 8 — умывающегося человечка, напротив 12 — гнома за столом… Ребенок, даже не понимающий, ко­торый час, будет привыкать к тому, что режим согласуется с определенным временем. И будет проще научить его узнавать время.
  5. Чтобы трехлетке проще было справиться с непослушными рукавами тяжелой куртки, научите его несложному приему. Куртку разложите на столике или тумбочке изнаночной стороной вверх, капюшоном к ребенку. Малыш засовывает руки в оба рукава сразу, поднимает куртку вверх, перекидывает ее через голову так, чтобы капюшон оказался на своем месте, и одергивает одежду. Застегивать молнию в этом возрасте ему еще должен взрослый.
  6. Чтобы ребенок не ленился мыть руки с мылом, выберите жидкое, прозрачное. А во флакон набросайте приятные мелочи — яркие блоки от конструктора, фигурки любимых мультипликационных героев, красочные крупные бусины. Малыши обожают пользоваться таким мылом.
  7. На брюках, легинсах, юбках перед можно обозначать несколькими стежками яркой цветной ниткой на поясе с изнанки. Объясните ребенку, что так ему будет легче ориентироваться в сторонах одежды. А колготы купите самые простые: у которых впереди одна полоска, а сзади — две.

В. П. Солнцева, детский психолог

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