Не может — научите

Какими хитростями могут воспользоваться родители для развития самостоятельности детей?
- Чтобы малыш не путал, где право, где лево у обуви, наклейте на стельки сандалей разрезанную пополам наклейку. Только составив босоножки или тапочки правильно, ребенок получит целый рисунок.
- Если двухлетка категорически не желает самостоятельно одеваться, пойдите от противного. Пусть раздевается. Приходя с прогулки, никогда не раздевайте ребенка. В крайнем случае расстегните что-то слишком сложное для него. А все молнии, завязки, пуговицы пусть расковыривает сам. В жаркой куртке и шапке в прихожей долго не постоишь. Хочется ведь играть, а не торчать у входа. Бедняга быстро научится освобождаться от одежды. А умея расстегиваться, станет меньше сопротивляться одеванию. Ведь у него не будет страха неумения.
- Гигиену после туалета тоже можно упростить. Под держателем для туалетной бумаги отметьте ярким скотчем линию, до которой нужно отматывать рулон. Так малыш оторвет столько бумаги, сколько нужно.
- Повесьте в детской крупные часы и напротив цифр разместите картинки с определенными действиями. Напротив 8 — умывающегося человечка, напротив 12 — гнома за столом… Ребенок, даже не понимающий, который час, будет привыкать к тому, что режим согласуется с определенным временем. И будет проще научить его узнавать время.
- Чтобы трехлетке проще было справиться с непослушными рукавами тяжелой куртки, научите его несложному приему. Куртку разложите на столике или тумбочке изнаночной стороной вверх, капюшоном к ребенку. Малыш засовывает руки в оба рукава сразу, поднимает куртку вверх, перекидывает ее через голову так, чтобы капюшон оказался на своем месте, и одергивает одежду. Застегивать молнию в этом возрасте ему еще должен взрослый.
- Чтобы ребенок не ленился мыть руки с мылом, выберите жидкое, прозрачное. А во флакон набросайте приятные мелочи — яркие блоки от конструктора, фигурки любимых мультипликационных героев, красочные крупные бусины. Малыши обожают пользоваться таким мылом.
- На брюках, легинсах, юбках перед можно обозначать несколькими стежками яркой цветной ниткой на поясе с изнанки. Объясните ребенку, что так ему будет легче ориентироваться в сторонах одежды. А колготы купите самые простые: у которых впереди одна полоска, а сзади — две.
В. П. Солнцева, детский психолог