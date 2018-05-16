Мышечная гипотония

Ваш малыш не отличается резвостью и подвижностью, свойственной сверстникам? Ему больше хочется поспать, полежать?
Здоровые дети подвижны
Возможно, это лишь свойство его темперамента. Но иногда причина может быть и в другом — у ребенка гипотонус, то есть тонус мышц снижен. Могут ли родители сами заподозрить у малыша мышечную гипотонию? Конечно, если с самых первых дней будут обращать внимание на его поведение. Несмотря на то что большую часть времени новорожденные спят, даже во время кормления или сразу после него вы можете заметить, что ребенок не слишком активен, с трудом проснулся, чтобы поесть, молоко сосет неохотно, любит подремать у груди. Обычно в момент пробуждения здоровые ребятишки сразу становятся подвижными: они потягиваются, двигают ручками и ножками. Вялые малыши, наоборот, предпочитают спокойно полежать, пока им не предложат поесть или попить. Они почти не обращают внимания на то, что их одевают или пеленают (здоровые детки в этот момент оказывают мамам сопротивление).
Спустя время…
Родители замечают, что психомоторное развитие у ребенка задерживается: вялые малыши позже начинают держать голову (не к 2 месяцам, а, например, к 3-4), не торопятся переворачиваться, садиться, вставать. Когда же они начинают сидеть, их спинка чаще бывает не прямой, а сгорбленной, животик распластан, а ноги так легко сгибаются, что большой палец спокойно оказывается во рту.
Не болезнь, а симптом болезни
Есть много других причин
При снижении тонуса мышц малыш нуждается в тщательном обследовании. Правда, в некоторых случаях бывает достаточно показать ребенка педиатру и неврологу, но иногда его могут отправить на консультацию к генетику или эндокринологу. Чтобы понять причину снижения тонуса мышц, врачи проводят специальные анализы и исследования, например, электромиографическое обследование. Если тонус снизился в результате неврологических отклонений, врачи рекомендуют делать ребенку специальный массаж, физиотерапию, принимать витамины группы В, А, Е.
В. Г. Дудко, детский невролог