Мышечная гипотония

Ваш малыш не отличается резвостью и подвижностью, свойственной сверстникам? Ему больше хочется поспать, полежать?

Здоровые дети подвижны

Возможно, это лишь свойство его темперамента. Но иногда причина может быть и в другом — у ребенка гипотонус, то есть тонус мышц снижен. Могут ли родители сами заподозрить у малыша мышечную гипотонию? Конечно, если с самых первых дней будут обращать внимание на его поведение. Несмотря на то что большую часть времени новорожденные спят, даже во время кормления или сразу после него вы можете заметить, что ребенок не слишком активен, с трудом проснулся, чтобы поесть, молоко сосет неохотно, любит подремать у груди. Обычно в момент пробуждения здоровые ребятишки сразу становятся подвижными: они потягиваются, двигают ручками и ножками. Вялые малыши, наоборот, предпочитают спокойно полежать, пока им не предложат поесть или попить. Они почти не обращают внимания на то, что их одевают или пеленают (здоровые детки в этот момент оказывают мамам сопротивление).

Спустя время…

Родители замечают, что психомоторное развитие у ребенка задерживается: вялые малыши позже начинают держать голову (не к 2 месяцам, а, например, к 3-4), не торопятся переворачиваться, садиться, вставать. Когда же они начинают сидеть, их спинка чаще бывает не прямой, а сгорбленной, животик распластан, а ноги так легко сгибаются, что большой палец спокойно оказывается во рту.

Не болезнь, а симптом болезни

  • Если сниженный тонус появился по неврологической причине, то, скорее всего, виной тому сложное течение беременности и родов (врачи называют это состояние перинатальной энцефалопатией). В некоторых случаях мышечный тонус становится нормальным, иногда сменяется более высоким, а в тяжелых ситуациях дело может закончиться детским церебральным параличом.
  • Часто сниженный тонус сопровождает тяжелые нервно-мышечные болезни (например, спинальную амиотрофию). Кроме того, он может измениться из-за наследственных проблем, в том числе хромосомных (болезнь Дауна). Обычно некоторые из них врачи обнаруживают с помощью специального скрининг-теста, который проводят в родильном доме всем новорожденным.
  • Гипотонус может быть связан с некоторыми проблемами обмена веществ (например, сахарным диабетом) или появиться после полиомиелита. Кстати, даже рахит обычно сопровождается вялостью и снижением мышечного тонуса.

Есть много других причин

При снижении тонуса мышц малыш нуждается в тщательном обследовании. Правда, в некоторых случаях бывает достаточно показать ребенка педиатру и неврологу, но иногда его могут отправить на консультацию к генетику или эндокринологу. Чтобы понять причину снижения тонуса мышц, врачи проводят специальные анализы и исследования, например, электромиографическое обследование. Если тонус снизился в результате неврологических отклонений, врачи рекомендуют делать ребенку специальный массаж, физиотерапию, принимать витамины группы В, А, Е.

В. Г. Дудко, детский невролог

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