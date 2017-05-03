Для молодых людей, которым предстоит сдача экзаменов, и их родителей.

Чтобы получить отличную оценку, хорошо выспитесь накануне экзамена, будете чувствовать себя бодрым. Мозг, хорошо отдохнув ночью, работает быстрее и эффективнее, и память улучшается.

Перед экзаменом как следует поешьте, чтобы обеспечить организм энергией! Ешьте легкие и питательные продукты — овощ­ные блюда, рис с овощами.

Если очень волнуетесь и не можете есть, подойдет простой рис. Можно съесть банан с изюмом и запить стаканом молока. Только не ешьте жареную или жирную пищу, она тяжело усваивается. Избегайте сладостей. Они дают мгновенный прилив энергии, но ненадолго.

Наконец, не наедайтесь перед экзаменом, поскольку можете почувствовать сонливость. Но и не отправляйтесь на экзамен с пустым желудком. Мозг нуждается в горючем!

Если в экзаменационной аудитории разрешается есть, возьмите с собой сухофрукты. Медленно пережевывайте их, мозг любит такие продукты, потому что в них содержится глюкоза.

Перед выходом из дома потратьте 5 минут, чтобы успокоиться и расслабиться.

Удобно сядьте и закройте глаза. Сделайте 3-4 медленных глубоких вдоха и выдоха. А потом представьте как выходите радостно из дома. Благополучно добираетесь до аудитории. Входите в нее, улыбаясь. Удобно сидите на стуле и пишите экзаменационную работу спокойно и правильно. В конце экзаменов сдаете работу и возвращаетесь домой с радостной улыбкой. Все прекрасно! Это упражнение мгновенно улучшит настроение, успокоит, придаст уверенности и ослабит страх.

На экзамене не думайте о результатах своего ответа. Просто спокойно выполняйте работу. Чувство страха естественно. Вы можете чувствовать, как учащенно бьется сердце, щекочет в животе, жар и пот на ладонях. Это явные симптомы экзаменационного стресса и естественная реакция организма на борьбу. Не переживайте, не пытайтесь устранить эти ощущения. Стресс во время экстремальной ситуации даже полезен. Он стимулирует мозг и заставляет его быть активнее. Войдите в аудиторию с улыбкой и скажите «Привет!» всем однокурсникам или одноклассникам. Немного поболтайте, но не касайтесь темы экзаменов. Помните, что успех на экзаменах тесно связан с тем, насколько эффективно вы пользуетесь своим мозгом, какими мыслями его снабжаете. Думайте не о провале, а о том, как вы хорошо ответите. У этой мысли больше шансов активизировать мозг на правильные ответы. Позитивные мысли помогут вам остаться хладнокровным и успешно сдать экзамены.

Если все-таки не можете справиться со стрессом. Страх может парализовать настолько, что вы не сможете вспомнить ответы. Как успокоиться?

Сядьте прямо и удобно на стуле. Ноги пусть стоят на полу. Не поджимайте пальцы ног.

Сделайте несколько глотков воды (прихватите ее с собой).

Сделайте 3-4 медленных глубоких вдоха и выдоха.

Не думайте о том, какой вопрос вы получите и как ответите.

Повторяйте про себя: «Я спокоен, сообразителен, помню все, могу ответить на любой вопрос. Я очень хочу написать правильный ответ!»

Сосредоточьтесь на вопросе и скоро обязательно вспомните ответ.

Внимательно прочтите вопрос, прежде чем приступить к ответу. Как только получите билет, вам захочется сразу же выполнять задание. Не спешите. Прочтите вопрос 2-3 раза, убедитесь, что правильно его поняли. Многие теряют баллы, потому что неверно поняли вопрос. Кроме того, обдумывание вопроса дает мозгу инструкцию, как написать правильный ответ, уложившись во время.

Начинайте с ответов на легкие вопросы и пишите аккуратно. Для высокого балла должно быть хорошим первое впечатление. Этого легко добиться, если начать работу с ответов на легкие вопросы. Тщательно выбирайте первый вопрос, на который знаете ответ. На сложные вопросы отвечайте в конце. Не переживайте, если так выполнять работу не разрешат. Просто делайте, что в ваших силах, и пишите, что знаете. Если вдруг забудете часть ответа, не паникуйте. Это может сказаться на сообразительности, и вы потеряете много времени, чтобы вспомнить информацию. Не думайте: «Ну почему я такой тупой?», иначе не сможете вообще ничего вспомнить. То, что вы думаете, тут же отражается на работе мозга и памяти. Сохраняйте спокойствие. Оставьте свободное место на странице и начинайте отвечать на другие вопросы. В конце вернитесь и попытайтесь вспомнить оставшуюся часть ответа. Не удивляйтесь, но вы вспомните все, что нужно. Так функционирует мозг: когда человек что-либо забывает, мозг продолжает поиск информации на подсознательном уровне, даже если вы заняты ответами на другие вопросы!

Если вы не помните ответы на некоторые вопросы, воспользуйтесь этими советами.

Отвечайте на самые сложные вопросы после того, как ответите на все другие.

Даже если не помните полного ответа или вовсе не знаете его, напишите столько, сколько можете. Если оставите вместо ответа пустое место, не получите за него баллы. А если что-нибудь напишете, то, возможно, получите несколько баллов.

Если не можете вспомнить конкретный ответ, напишите любую информацию, касающуюся вопроса. Если угадаете, экзаменатор может наградить вас несколь­кими балла-

ми — это лучше, чем ничего. Сделайте все, чтобы хоть как-то ответить на все вопросы.

Если во время экзамена почувствовали слабость, не паникуйте и немедленно прекратите писать. Попытайтесь расслабиться. Сядьте прямо и удобно на стуле, закройте глаза и сделайте 4-5 медленных глубоких вдоха и выдоха. Потом снова дышите как обычно. Откройте глаза и продолжайте писать.

Можно попить воды — это успокаивает. Или съесть кусочек шоколада — он придаст энергии.

Проверьте, правильно ли вы ответили на все вопросы, перед тем как сдать работу.

Это последний секрет превосходно выполненной работы.

На все ли вопросы ответили.

Правильно ли вы пронумеровали ответы.

Не оставили ли вы пустых мест, чтобы дописать ответ, который не смогли сразу вспомнить.

Посмотрите, можно ли что-либо добавить к ответам.

Проверьте правописание экзаменационной работы, на ее проверку оставьте 10-15 минут.

Сдав работу с ответами, выходите из аудитории и забудьте о ней. Все закончилось!

Не думайте о том, что вы написали, а чего нет. Не переживайте, иначе истощите свою психику. Это работает против вас, ведет к депрессии и отрицательно скажется на следующем экзамене.