Хвалите ребенка обязательно, но не используйте одни и те же слова.

Кажется, что плохого, когда взрослые хвалят детей. Но, по мнению психологов, фраза, которую часто (именно часто!) повторяют родители, бабушки и дедушки, обожающие своих внуков, становится обез­личенной и обесценивается. Ребенок интуитивно, подсознанием понимает, что это сказано не от сердца, а практически автоматически. Получается не похвала, а что-то, сказанное между делом. Поэтому совет от психолога: хвалите ребенка обязательно, но не используйте одни и те же слова. Существует много фраз, которые позволяют выразить свою любовь к детям.

Ты у меня молодчина!

Это как раз то, что нужно.

Я скучала без тебя.

Не отступай!

Не скромничай!

Еще один рывок — и все получится.

Я счастлива, что ты у меня есть.

Хотя в жизни и бывают неприятности, но я с тобой.

Поздравляю с победой!

Отлично!

Я тобой горжусь.

Ты самый лучший!

Все просто замечательно.

Солнышко мое!

Смотреть на тебя одно удовольствие.

Я тоже делала ошибки, когда училась в школе.

Для меня важно все, что тебя волнует, тревожит и радует.

Прекрасная мысль.

Это тебе по силам.

У тебя впереди блестящее будущее!

Ты такой внимательный.

Помни, родной, я всегда с тобой рядом!

Ты — лучшее, что есть во мне.

У тебя все получится! Я в тебя верю!

Спи, мой сладкий. Завтра будет новый хороший день.

А можно просто молча обнять и погладить ребенка по голове.

И. В. Резник, детский психолог