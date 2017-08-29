«Молодчина!»

Хвалите ребенка обязательно, но не используйте одни и те же слова.

Кажется, что плохого, когда взрослые хвалят детей. Но, по мнению психологов, фраза, которую часто (именно часто!) повторяют родители, бабушки и дедушки, обожающие своих внуков, становится обез­личенной и обесценивается. Ребенок интуитивно, подсознанием понимает, что это сказано не от сердца, а практически автоматически. Получается не похвала, а что-то, сказанное между делом. Поэтому совет от психолога: хвалите ребенка обязательно, но не используйте одни и те же слова. Существует много фраз, которые позволяют выразить свою любовь к детям.

  • Ты у меня молодчина!
  • Это как раз то, что нужно.
  • Я скучала без тебя.
  • Не отступай!
  • Не скромничай!
  • Еще один рывок — и все получится.
  • Я счастлива, что ты у меня есть.
  • Хотя в жизни и бывают неприятности, но я с тобой.
  • Поздравляю с победой!
  • Отлично!
  • Я тобой горжусь.
  • Ты самый лучший!
  • Все просто замечательно.
  • Солнышко мое!
  • Смотреть на тебя одно удовольствие.
  • Я тоже делала ошибки, когда училась в школе.
  • Для меня важно все, что тебя волнует, тревожит и радует.
  • Прекрасная мысль.
  • Это тебе по силам.
  • У тебя впереди блестящее будущее!
  • Ты такой внимательный.
  • Помни, родной, я всегда с тобой рядом!
  • Ты — лучшее, что есть во мне.
  • У тебя все получится! Я в тебя верю!
  • Спи, мой сладкий. Завтра будет новый хороший день.

А можно просто молча обнять и погладить ребенка по голове.

И. В. Резник, детский психолог

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