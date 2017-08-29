«Молодчина!»

Хвалите ребенка обязательно, но не используйте одни и те же слова.
Кажется, что плохого, когда взрослые хвалят детей. Но, по мнению психологов, фраза, которую часто (именно часто!) повторяют родители, бабушки и дедушки, обожающие своих внуков, становится обезличенной и обесценивается. Ребенок интуитивно, подсознанием понимает, что это сказано не от сердца, а практически автоматически. Получается не похвала, а что-то, сказанное между делом. Поэтому совет от психолога: хвалите ребенка обязательно, но не используйте одни и те же слова. Существует много фраз, которые позволяют выразить свою любовь к детям.
А можно просто молча обнять и погладить ребенка по голове.
И. В. Резник, детский психолог