Медосмотр перед школой

Полное медицинское обследование ребенка перед школой — обязательная процедура. Результаты ее заносятся в карточку, на основании которой формируется школьный режим ученика.

На приеме у педиатра

Первым специалистом, которого обязан посетить ребенок, является участковый педиатр. Врач зафиксирует рост, вес, давление, проверит наличие прививок, выдаст направления на анализы и посещение узких специалистов, напишет заключение по результатам медосмотра. Ребенок обязан сдать общий анализ крови и на уровень глюкозы, общий анализ мочи, анализ кала на яйца глистов и соскоб на энтеробиоз, пройти ЭКГ, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, органов малого таза и сердца.

Узкие специалисты

Хирург обследует на наличие опухолей, паховых и пупочных грыж.

Офтальмолог определяет ост­ро­ту зрения ребенка и фиксирует возможные патологии. Дает рекомендации по оптимальному расстоянию от парты до доски с учетом зрительных особенностей школьника.

Ортопед выявит нарушения осанки и проблемы с опорно-двигатель­ным аппаратом: плоскостопие, искривление позвоночника…

Невролог исследует особенности нервной системы, проверит рефлексы, координацию, тонус мышц и психомоторные навыки по его реакции на внешние раздражители.

Отоларинголог определит склонность к заболеваниям уха, горла и носа, проверит слух.

Стоматолог проконтролирует правильность формирования прикуса и подъязычной связки, общее состояние зубов.

По итогам обследования у узких специалистов педиатр может назначить дополнительные обследования у психолога, кардиолога, логопеда, эндокринолога.

Девочки — к гинекологу

Медосмотр у этого специалиста носит больше профилактический характер. Страхи родителей, что маленьких дево­-

чек смотрят как взрослых женщин, беспочвенны. Во время медкомиссии бывает только наружный осмотр. А вот пропущенная патология позже может обернуться серьезной проблемой.

Нередко у девочек-дош­коль­­ниц бывает вульвит, воспаление наружных половых органов. Ошибочно думать, что это касается взрослых женщин. На самом деле такая проблема беспокоит именно девочек от года до 10 лет. Также встречается вагинит, воспаление влагалища. Еще одна распространенная проблема на сегодня — синехии, сращение малых половых губ. Задача врача — убедиться в правильном развитии ребенка. А если обнаружится проблема, ее решать.

Мальчики — к урологу

Есть три основные урологические проблемы у мальчиков, которые достаточно легко исправляются в детском возрасте. Первая — варикоцеле, или варикозное расширение вен яичка — распространенная причина мужского бесплодия. К 5-6 годам варикоцеле уже обнаруживается при осмотре. Операция, проведенная в детстве, менее травматична, чем во взрослом возрасте.

Вторая проблема — крипторхизм, неопущение яичка. Внешне это заболевание может никак не проявляться. Если яичко не опустилось в мошонку, его либо опускают хирургически, либо удаляют.

Третья проблема — фимоз, сужение крайней плоти. Чаще всего при этой патологии делают обрезание.

Что спрашивает психиатр

В осмотр ребенка дошкольного возраста входят психометрическая диагностика интеллектуального развития (IQ по тесту Векслера), определение эмоционального состояния (тест Люшера), особенностей детско-родительских отношений. Это позволяет обнаружить задержки развития психических функций (речевой, двигательной, когнитивной, эмоциональной), выявить уязвимые стороны ребенка. Зная это, можно выбрать максимально подходящую малышу систему обучения. Тогда первый школьный год не будет таким сложным и сбережет нервы всех членов семьи первоклас­сника, включая его самого.

Е. Е. Загорулько, врач-педиатр